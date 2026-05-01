Stirbt Scott Speedmans Rolle im Finale von "Grey's Anatomy"?

Fans von Grey's Anatomy müssen jetzt starke Nerven behalten: Im Staffelfinale der 22. Staffel kehrt Scott Speedman (50) als Dr. Nick Marsh zurück ans Grey Sloan Memorial – und im bereits veröffentlichten Trailer ist sein Charakter ausgerechnet als Patient zu sehen, der auf einer Bahre ins Krankenhaus eingeliefert wird. Ob Nick die Folge überlebt, bleibt offen. Gegenüber TV Insider ließ Scott die Spannung bewusst hochkochen: "Dinge sind passiert, wie es in diesem Krankenhaus in Seattle eben so ist. Also, Dinge passieren – aber wir werden sehen, was mit Nicks Schicksal wird."

Den Dreh fürs Finale zu realisieren, war für Scott alles andere als einfach. Der Schauspieler ist derzeit nämlich gleichzeitig in der neuen ABC-Serie "RJ Decker" zu sehen, deren Dreharbeiten in North Carolina stattfinden. "Ich war in der Lage, beides zu machen. Das Pendeln war sehr knifflig", erklärte er gegenüber TV Insider. "Ich konnte zurückkommen, um eine Episode für das Staffelfinale von Grey's zu drehen, und das war sehr viel Spaß und aufregend." Einen weiteren Auftritt in der Arztserie schloss Scott nicht aus: "Ich liebe es, diese Show zu machen – es macht immer Spaß."

Unabhängig von Scotts Schicksal auf dem Bildschirm steht fest, dass die Serie zum Staffelende zwei ihrer langjährigen Figuren verliert. Kim Raver (57), die Teddy Altman seit Staffel 6 spielt, und Kevin McKidd (52), der seit vielen Jahren als Dr. Owen Hunt zu sehen ist, verlassen "Grey's Anatomy". Kevin äußerte sich dazu in einem Statement und erklärte, die Serie habe ihn "sowohl kreativ als auch persönlich" enorm geprägt. Kim zeigte sich gegenüber Us Weekly gelassen: "Das ist das Leben eines Schauspielers", sagte sie und ergänzte mit Blick auf ihre frühere Rolle in der Serie "24": "Ich hatte immer das Gefühl, dass ich ein Ziel auf meinem Rücken trage."

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Getty Images Scott Speedman, Schauspieler

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Getty Images Ellen Pompeo (Mitte) mit ihren Hollywood-Kollegen

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Getty Images Kevin McKidd und Kim Raver, "Grey's Anatomy"-Darsteller