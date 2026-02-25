Kosten sparen: "Grey's Anatomy"-Staffel könnte kürzer werden

Die beliebte Krankenhausserie Grey's Anatomy steht offenbar vor einer Verlängerung um eine 23. Staffel beim US-Sender ABC. Wie das Magazin Deadline berichtet, haben die Verhandlungen zwischen dem Studio und dem Network bereits begonnen. Allerdings könnte die neue Staffel mit deutlichen Einschränkungen daherkommen: Der Sender möchte Kosten einsparen und denkt daher über eine Reduktion der Episodenzahl nach, die zuletzt bei 18 Folgen lag. Auch Personalkosten stehen auf dem Prüfstand – Hauptdarsteller könnten künftig in weniger Episoden auftreten oder einzelne altgediente Charaktere ganz aus der Serie ausscheiden. Schon in den vergangenen beiden Jahren erhielten die Hauptdarsteller nur noch Verträge für 14 Folgen.

Dass ABC auf Sparmaßnahmen setzt, zeigt sich bereits in der aktuellen Staffel: Caterina Scorsone (44) ist nur in zehn Episoden zu sehen. Die Serie steht trotz ihrer langen Erfolgsgeschichte unter gewissem Druck, da sie beim linearen Publikum Verluste verzeichnet – auch nach dem Sendeplatzwechsel auf 22:00 Uhr. Für Disney funktioniert "Grey's Anatomy" jedoch weiterhin weltweit im Streaming gut. Laut Deadline sieht der Sender eine Chance für weitere Einsparungen, da es der Serie in Staffel 19 gelungen war, eine neue Gruppe von Assistenzärzten einzuführen, ohne dabei Zuschauer zu verlieren.

Neben "Grey's Anatomy" stehen auch andere ABC-Serien vor einer Verlängerung. "9-1-1 Notruf L.A." gilt dem Bericht zufolge als meistgesehene Serie des Senders über alle Plattformen hinweg und profitiert zudem von gesunkenen Produktionskosten nach dem Ausstieg von Co-Star Peter Krause. Die Comedy "Shifting Gears" mit Tim Allen (72) und Kat Dennings (39) konnte sich nach einem Durchhänger zum Ende der ersten Staffel in der zweiten Staffel stabilisieren und ist nun die quotenstärkste ABC-Serie beim werberelevanten Publikum der 18- bis 49-Jährigen. Auch "The Rookie", "High Potential", "Will Trent" und die preisgekrönte Sitcom "Abbott Elementary" haben laut Deadline exzellente Chancen auf eine weitere Staffel.

Anzeige Anzeige

ActionPress/Collection Christophel Die Hauptdarsteller der Serie "Grey's Anatomy" am Set der ersten Staffel im Jahr 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Caterina Scorsone, "Grey's Anatomy"-Hauptdarstellerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Grey's Anatomy, 2005