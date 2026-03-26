Paul C. Brunson trauert um TV-Kollegin Mel Schilling (†54)

Paul C. Brunson hat seiner verstorbenen Hochzeit auf den ersten Blick-Kollegin Mel Schilling eine bewegende Hommage gewidmet. Die Reality-TV-Expertin starb am Dienstag im Alter von 54 Jahren in London. In einem ausführlichen Instagram-Beitrag erinnerte sich Paul an die außergewöhnliche Stärke, die Mel während ihrer Krebsbehandlung an den Tag legte. Er teilte eine Reihe von Fotos, die ihre gemeinsame Zeit bei der britischen Version der Show dokumentieren und auf denen auch Kollegin Charlene Douglas zu sehen ist. "Es gab Tage, an denen wir bis zu 14 Stunden drehten. Und all das, während sie eine Chemotherapie durchmachte", schrieb der Dating-Experte, der fünf Jahre lang an der Seite von Mel arbeitete.

Paul schilderte eindrücklich, wie Mel in den letzten zwei Jahren zwischen Australien und Großbritannien hin- und herflog, um in beiden Ländern zu arbeiten. "Trotz der Reisen, der Behandlung, der Belastung für ihren Körper... War sie immer voll da. Jedes einzelne Mal. Immer mit einem Lächeln", erinnerte er sich. Die Psychologin habe sich nie beschwert, was nicht nur Professionalität, sondern außergewöhnliche Stärke gewesen sei. Besonders in Erinnerung blieb dem Realitystar auch eine Begegnung bei den BAFTAs 2022, als Mel sich Zeit nahm, um Fans zu umarmen, während andere Prominente einfach weiterliefen. Paul betonte zudem Mels unerschrockenen Einsatz für Frauen und die LGBTQ-Gemeinschaft während der Sendung. "Sie hat es nicht verwässert. Sie hat es nicht bequem gemacht. Sie hat es ehrlich gemacht", schrieb er.

Mel war 2023 an Darmkrebs erkrankt und hatte während ihrer Behandlung in Großbritannien weitergearbeitet. Sie starb in London "umgeben von Liebe", wie ihr Ehemann Gareth mitteilte, mit dem sie acht Jahre verheiratet war und die gemeinsame zehnjährige Tochter Maddie hat. Gareth würdigte seine Frau als "unglaubliche Mutter, Vorbild und Seelenverwandte", die mit 42 Jahren Mutter und TV-Star geworden sei und beides gemeistert habe. Auch der Sender E4 ehrte Mel vor der Ausstrahlung der neuesten Episode von "Hochzeit auf den ersten Blick Australien" am Dienstagabend. Es sei Mels und ihrer Familienwunsch gewesen, dass die Sendung weiter ausgestrahlt werde, um ihre Mission zu feiern, anderen zu helfen, Liebe und Glück zu finden.

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Instagram / paulcbrunson Paul C. Brunson und Mel Schilling

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, Realitystar

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie

Wie wirkt Pauls Hommage an Mel Schilling auf euch? Unglaublich berührend – da fließen die Tränen. Schön, aber ich hätte mir noch mehr gemeinsame Erinnerungen gewünscht. Ergebnis anzeigen