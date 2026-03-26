So fand "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mel (†) ihren Mann

Mel Schilling hatte ihr privates Glück im Internet gefunden. Die Expertin der britischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick, die am 20. April im Alter von 54 Jahren an Krebs verstarb, lernte ihren späteren Ehemann Gareth Brisbane im Jahr 2011 über die Dating-Plattform eharmony kennen. Damals waren beide fast 40 Jahre alt – Mel lebte in Melbourne, Gareth in Adelaide. Die Dating-Expertin erzählte später in einem Interview mit dem Magazin OK!, dass sie ihre gesamten Dreißiger als Single verbracht hatte, da sie mit dem Aufbau ihrer Karriere beschäftigt war und viel um die Welt reiste. "Und dann hat er einfach meine Welt auf den Kopf gestellt. Damit habe ich nicht gerechnet", schwärmte sie.

Die ersten sechs Wochen ihrer Beziehung verbrachten Mel und Gareth, der ein Online-Wettgeschäft betreibt, in einer Fernbeziehung, ohne sich persönlich zu treffen. Stattdessen kommunizierten sie täglich per E-Mail und Textnachrichten. "Ich konnte am Anfang nicht mit ihm telefonieren, weil ich seinen Akzent nicht verstehen konnte", erinnerte sich Mel gegenüber OK!. Diese Art der Kommunikation bezeichnete sie als "Rückkehr zu diesem retrohaften Dating-Stil". Es habe sich "wie eine großartige Möglichkeit angefühlt, eine solide Grundlage für eine Beziehung aufzubauen, bevor man sie mit Chemie und Sex kompliziert macht." Der gebürtige Nordire und die Australierin heirateten schließlich im Juli 2018 auf Bali. Ihre gemeinsame Tochter Maddie war bereits 2014 zur Welt gekommen. Auf Instagram teilte Mel über die Jahre hinweg immer wieder Einblicke in ihr Familienleben.

Nach Mels Tod meldete sich Gareth über ihren Instagram-Account und würdigte seine verstorbene Frau mit emotionalen Worten. "Das ist eine Frau, die mit 42 eine neue Mutter und ein TV-Star wurde – und beides perfekt gemeistert hat", schrieb er. Während zweier Jahre Chemotherapie habe sie nie geklagt und nie aufgehört, Mut, Anmut, Mitgefühl und Empathie zu zeigen. Für die Welt sei sie die Königin des Reality-TV gewesen, für ihn und Maddie jedoch eine unglaubliche Mutter, ein Vorbild und eine Seelenverwandte. Auf dem Sterbebett rührte sie ihn mit einer letzten Botschaft: "Es kostete sie all ihre verbleibende Kraft … Selbst da galt ihr einziger Gedanke Maddie und mir." Mel war am Dienstag friedlich im Kreise ihrer Liebsten verstorben, nachdem sie zuvor ihre terminale Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte.

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Coach

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, Realitystar