10 Jahre nach seinem Tod: Peter Lustig bleibt unvergessen

Im Februar 2026 jährte sich der Tod von Peter Lustig (†78) zum zehnten Mal. Der Fernsehmacher, der am 27. Oktober 1937 in Breslau geboren wurde und am 23. Februar 2016 verstarb, prägte mit seiner ZDF-Kindersendung "Löwenzahn" eine ganze Generation. 24 Jahre lang – von 1981 bis 2005 – erklärte er Millionen Kindern mit unerschöpflicher Neugier und Forschergeist Alltagsphänomene, Technik und die Natur. Mit Nickelbrille, blauer Latzhose und einem legendären Bauwagen wurde er in mehr als 200 Folgen und einem Kinofilm zu einer der prägendsten Figuren des deutschen Kinderfernsehens, wie Stern berichtet.

Medienexperte Thomas Gurt ordnete das Erbe des Moderators einmal so ein: "Er steht auf einer Stufe mit dem Sandmännchen oder der Maus. Im kollektiven Gedächtnis bleibt die Figur unsterblich. Erst durch die einfühlsame Kunst und Weise, wie Peter Lustig seine Rolle ausgefüllt hat, wurde 'Löwenzahn' zum Dauerbrenner und Kult im Kinderprogramm." Wie authentisch Peter dabei war, betonte sein Sohn Pavi Momme wenige Monate nach dessen Tod im Magazin Focus: "Nickelbrille und Latzhose trug er schon, lange bevor er fürs Fernsehen arbeitete." Im März 2005 kündigte Peter seinen Abschied von der Sendung an, die anschließend Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs übernahm und weiterführte. Sein legendärer Ausspruch "Abschalten!" am Ende jeder Folge – mit dem er die Kinder dazu aufforderte, die Welt selbst zu entdecken – ist bis heute unvergessen.

Abseits der Kamera erlebte Peter einiges. Als Achtjähriger floh er mit seiner Mutter aus Breslau, nachdem er seinen Vater früh verloren hatte. Darüber verfasste seine zweite Ehefrau, die Kinderbuchautorin und Schöpferin von "Benjamin Blümchen" und "Bibi Blocksberg" Elfie Donnelly, ein Buch mit dem Titel "Peters Flucht". Insgesamt war er dreimal verheiratet. Mit Elfie teilt er Sohn Pavi Momme – die beiden waren zudem Anhänger der Neo-Sannyas-Bewegung von Osho und lebten zeitweise in einer Kommune. Auch gesundheitlich hatte Peter zu kämpfen: 1984 erkrankte er an Lungenkrebs und musste mehrfach operiert werden. 2007, zwei Jahre nach seinem Abschied vom Bildschirm, wurde er für seine Verdienste mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet.

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ActionPress Peter Lustig, einstiger "Löwenzahn"-Moderator

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United Archives GmbH Peter Lustig und Helmut Krauss in der Serie "Löwenzahn"

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Instagram / sanamafrashteh Guido Hammesfahr und Sanam Afrashteh vor dem "Löwenzahn"-Bauwagen

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