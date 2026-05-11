Tammy Hembrow erlitt nach Trennung schwere Panikattacken

Tammy Hembrow (32) hat sich in einem Interview mit dem Magazin Stellar offen über die psychischen Folgen ihrer Scheidung geäußert. Die australische Influencerin und Fitness-Unternehmerin trennte sich im vergangenen Juni von ihrem Ehemann Matt Zukowski – nach nur sieben Monaten Ehe. Wie sie nun gestand, war die Zeit danach eine der dunkelsten ihres Lebens: Sie litt unter heftigen Panikattacken und konnte kaum noch alltägliche Situationen meistern. "Nach dieser Trennung war Therapie eine Notwendigkeit. Ich konnte nicht mal mehr einkaufen gehen, ohne zusammenzubrechen", erzählte die 32-Jährige. "Jemand hat mir 'Hallo' gesagt und mein Nervensystem war so am Ende, dass ich einfach ausgeflippt bin. Das war verrückt. So etwas hatte ich noch nie erlebt."

Mithilfe intensiver Therapie sei es ihr gelungen, sich wieder zu stabilisieren. "Ich bin froh, sagen zu können, dass es mir jetzt besser geht", so Tammy. Sie betonte zudem, dass die Beziehung zu Matt bereits lange vor der offiziellen Bekanntgabe der Trennung zerbrochen war. Das würde ihrer Aussage nach die harte Kritik entschärfen, die sie erhielt, als sie nach der Trennung Dates mit dem AFL-Spieler Bailey Smith hatte. Auf die Vorwürfe reagierte sie mit Unverständnis: "Man geht mit jemandem ein paar Mal aus und plötzlich werde ich mit allen möglichen Namen beschimpft. Das ist für mich einfach unfassbar." Auch den Sexismus dahinter sprach sie direkt an: "Wenn Männer genau dasselbe tun, sagt keiner ein Wort. Frauen werden an einem anderen Maßstab gemessen." Und als berufstätige Mutter stehe sie ebenfalls unter ständiger Beobachtung. Wer ihr perfektes Leben auf Social Media sehe, kenne nicht die volle Wahrheit hinter den Kulissen.

Tammy hat drei Kinder: Sohn Wolf und Tochter Saskia aus ihrer früheren Beziehung mit Reece Hawkins sowie Tochter Posy mit dem Ex-Ironman Matt Poole. Auf Instagram folgen ihr rund 16 Millionen Menschen – ein Publikum, das sie nach eigenem Bekunden manchmal unter Druck setzt. "Frauen sollen perfekt sein – aber niemand ist perfekt", sagte sie. "Ich wachse, lerne, lebe, mache Fehler und fange wieder von vorne an. Ich werde wahrscheinlich noch mehr Fehler machen, das ist das Leben." Zuletzt hatte sie im Februar öffentlich gemacht, dass sie eine neue Beziehung mit dem 22-jährigen Sydneyer Model Grayson Te Moana eingegangen ist.

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Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im November 2025

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Instagram / mattzukowski Matt Zukowski und Tammy Hembrow, August 2024

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Getty Images Grayson Te Moana und Tammy Hembrow bei der Premiere von Disneys "The Lion King" 2026