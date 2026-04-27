Witwer von Mel Schilling (54) zieht mit Tochter nach Bali um

Nach dem Tod seiner Frau Mel Schilling hat ihr Witwer Gareth Brisbane eine wegweisende Entscheidung getroffen: Er wird mit der gemeinsamen Tochter Maddie dauerhaft nach Bali, Indonesien, auswandern. Wie er am Wochenende in einem bewegenden Instagram-Post bekanntgab, soll der Umzug in wenigen Wochen stattfinden. "In wenigen Wochen werden Maddie und ich wieder in die Arme von Mutter Bali aufgenommen, wo wir unser nächstes Kapitel beginnen werden", schrieb Gareth. Die Hochzeit auf den ersten Blick-Expertin war am 24. März im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben, die sich zuletzt auch auf ihr Gehirn ausgebreitet hatte.

In seinem Post erklärte Gareth, dass Bali ein besonders bedeutsamer Ort für Mel gewesen sei und ihm der Umzug dorthin helfen solle, ihr spirituell nah zu bleiben. "Kein besserer Ort zum Heilen – ein Ort, den wir alle liebten und wo noch einige unserer liebsten Freunde leben, die vergangenes Wochenende eine wunderschöne Segenszeremonie für Mel in unserer neuen Villa abgehalten haben", schrieb er. Darüber hinaus berichtete er von der Beerdigung der Realitystar-Ikone am 9. April, die als private Feier für Familie und enge Freunde abgehalten und nach Australien gestreamt wurde. Besonders bewegend: Die elfjährige Maddie hielt eine eigene Rede. "Maddie kündigte am Morgen der Beerdigung an, dass sie eine kleine Rede geschrieben hatte, die sie wunderschön vortrug. Ganz die Tochter ihrer Mutter, und ich könnte nicht stolzer sein", so Gareth. Anschließend wurde Mels Asche an einem Leuchtturm in Gareths Heimatstadt Whitehead in Nordirland verstreut – so wie es ihr Wunsch gewesen war.

Mel hatte 2023 die Diagnose Darmkrebs erhalten und sich seitdem gemeinsam mit ihrer Familie in London behandeln lassen. Noch vor vier Wochen klang alles so, als würde Mel auch nach der Diagnose nicht ans Aufhören denken. Die TV-Expertin soll bis zuletzt voller Pläne gewesen sein. Beim Mittagessen mit Kollegin Jules Robinson in Darling Harbour habe sie laut Sunday Telegraph über neue Projekte gesprochen. "Sie hatte die Möglichkeit, ihre eigene Datingshow zu kreieren, und war so aufgeregt für die Zukunft", sagte Jules. Und weiter: "Großbritannien liebte sie einfach so sehr und sie fühlte sich dort wirklich wohl, sie liebte das Leben dort. Sie hatte Ambitionen, in den USA zu arbeiten."

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, Realitystar

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Coach

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