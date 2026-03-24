"Hochzeit auf den ersten Blick"-Star Mel Schilling ist tot

Mel Schilling ist im Alter von 54 Jahren verstorben. Die Psychologin und Dating-Expertin, die seit 2016 bei der britischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick zur Stammbesetzung gehörte, erlag am Dienstag ihrer Krebserkrankung. Ihr Ehemann Gareth Brisbane verkündete die traurige Nachricht in einer emotionalen Erklärung. "Melanie Jane Brisbane-Schilling verstarb heute friedlich, umgeben von Liebe", schrieb er darin laut Mirror. In ihren letzten Momenten habe Mel noch einmal all ihre Kraft aufgebracht, um ihm und der gemeinsamen Tochter Maddie eine letzte Botschaft zu übermitteln. "In ihren letzten Momenten, als ich dachte, der Krebs hätte ihr die Fähigkeit zu sprechen genommen, winkte sie mich näher zu sich und flüsterte eine Nachricht für Maddie und mich, die mich für den Rest meines Lebens tragen wird", erinnerte sich Gareth.

In seiner bewegenden Erklärung würdigte der Witwer die außergewöhnliche Stärke seiner Frau. "Das ist eine Frau, die mit 42 Jahren Mutter und ein TV-Star wurde – und beides perfekt gemeistert hat", schrieb er. Über zwei Jahre hinweg habe Mel 16 Runden Chemotherapie durchgestanden und dabei nie eine einzige Filmaufnahme verpasst. "Das ist eine Frau, die während zwei Jahren Chemotherapie, als sie ihren Kopf kaum vom Kissen heben konnte, sich nie beschwert hat und niemals aufgehört hat, Mut, Würde, Mitgefühl und Empathie zu zeigen", so Gareth weiter. Er dankte ausdrücklich der "Hochzeit auf den ersten Blick"-Familie sowie dem Sender Channel 4 und Mels Podcastpartnerin Elizabeth Day für ihre Unterstützung.

Mel hatte im Dezember 2023 die Diagnose Darmkrebs erhalten. Nach einer zunächst erfolgreichen Tumorentfernung kehrte die Krankheit zurück und hatte sich auf ihre Lungen und ihr Gehirn ausgebreitet. Zuletzt hatte die Australierin öffentlich gemacht, dass ihre Krebserkrankung unheilbar sei und sie nicht wisse, wie viel Zeit ihr noch bleibe. Die 54-Jährige und Gareth hatten sich über eine Dating-Website kennengelernt und 2020 auf Bali geheiratet. Gemeinsam haben sie die zehnjährige Tochter Maddie. In seinem Abschiedswort appellierte Gareth an die Fans: "Wenn ihr irgendetwas tun könnt, um Mel zu ehren, dann lebt das Leben in vollen Zügen, liebt eure Menschen gut und macht euch nicht zu viele Gedanken über die kleinen Dinge." Er schloss mit den Worten: "Ich hatte 15 wundervolle Jahre mit meiner Seelenverwandten, und es war das Privileg meines Lebens, an ihrer Seite zu sein. Leb wohl, meine Liebe. Meine Einzige. Bis wir uns wiedersehen."

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Coach

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, Realitystar