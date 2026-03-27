Wegen Job: Mel Schilling (†54) lebte getrennt von Familie

Mel Schilling ist am Dienstag nach einem langen Kampf gegen Darmkrebs verstorben. Jetzt werden die schmerzhaften Opfer bekannt, die die beliebte Beziehungsexpertin in ihren letzten Lebensjahren für ihre Karriere bringen musste. Die Reality-TV-Bekanntheit war 2021 mit ihrer Familie nach London gezogen, um bei der britischen Version von Hochzeit auf den ersten Blick mitzuwirken, flog jedoch weiterhin für mehrere Monate im Jahr nach Sydney zurück, um bei der australischen Version der Show aufzutreten. Der anstrengende Zeitplan bedeutete, dass sie ihr Leben immer wieder neu organisieren musste. Daraus resultierte, dass sie Zeit getrennt von ihrem Ehemann Gareth und der gemeinsamen Tochter Maddie verbringen musste, während sie versuchte, ihre florierende internationale Karriere mit dem Familienleben zu vereinbaren, wie die Daily Mail berichtet.

Im September 2024, ein Jahr nach ihrer Krebsdiagnose, sprach Mel gegenüber ihren Followern offen über die persönlichen Belastungen, die ihre Karriere mit sich brachte. "Sie sind gerade nach Großbritannien zurückgekehrt, es ist sehr bittersüß und schwer, sich zu verabschieden, aber es sind diesmal nur sechs oder sieben Wochen... Ich war in der Vergangenheit schon länger von ihnen getrennt... wir hatten vorher schon Trennungen von drei Monaten", schrieb sie. Die Expertin, die seit der zweiten Staffel im Jahr 2016 ein fester Bestandteil von "Hochzeit auf den ersten Blick AU" war, gab zudem zu, dass sie während der Dreharbeiten oft extreme Schmerzen erdulden musste. "Bei der Reunion-Dinnerparty krümmte ich mich vor Schmerzen und während des gesamten Reunion-Drehs versuchte ich einfach, durch den Schmerz hindurch zu lächeln, es einfach durchzustehen", verriet sie gegenüber Yahoo Lifestyle. Ihr Kollege John Aiken schilderte bei "A Current Affair" am Mittwochabend die emotionalen letzten Momente mit Mel und erzählte, dass er ihr noch sagen konnte, wie viel sie ihm und der Welt bedeutet habe.

Mel hatte ihr privates Glück im Jahr 2011 über die Dating-Plattform eharmony gefunden, als sie ihren späteren Ehemann Gareth kennenlernte. Die Beziehungsexpertin, die zwölf Staffeln der australischen Version und fünf Staffeln der britischen Version von "Hochzeit auf den ersten Blick" moderierte, hatte Anfang des Jahres angekündigt, sich von den Dreharbeiten zurückzuziehen, um ihre Familie und ihre Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. Gareth, der am Dienstag den Tod seiner Frau bekannt gab, sprach in einem längeren Statement über ihre Liebe zu ihm und der gemeinsamen Tochter Madison. Nur wenige Tage zuvor hatte Mel öffentlich gemacht, dass sich ihr Krebs auf ihr Gehirn ausgebreitet hatte.

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling mit ihrem Mann Gareth und ihrer Tochter Maddie

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Instagram / mel_schilling1 Mel Schilling, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Coach

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