Sexueller Missbrauch prägte Kimberly Wyatts Kindheit

Kimberly Wyatt (44) hat in dem Podcast "Begin Again" schmerzhafte Details aus ihrer Kindheit preisgegeben. Die Pussycat Dolls-Sängerin sprach mit Moderatorin Davina McCall über sexuelle Gewalt, die sie bereits im Alter von drei Jahren erlebt hat. "Ich habe viel sexuellen Missbrauch erfahren, und das hat wirklich an meinem Selbstvertrauen, an meiner Seele, an meinem Gefühl von Sicherheit genagt", erzählte Kimberly. Besonders schlimm für sie: Ihre Eltern glaubten ihr damals nicht. Die Folgen des Traumas prägten ihre gesamte Kindheit und Jugend tief.

Die Sängerin beschrieb ihre Kindheit in Warrensburg, einer ländlichen Kleinstadt in Missouri, als zwiespältig. Einerseits genoss sie das Leben auf dem Land, andererseits habe es "viel Dunkelheit" in ihren jungen Jahren gegeben. "Ich mochte nicht, was ich im Spiegel sah. Ich flüchtete ständig aus sozialen Situationen. Ich hatte nicht viele Freunde", erinnerte sich Kimberly. Diese schweren Erlebnisse hätten sie in dieser Zeit sehr geprägt. Neben dem Missbrauch als Kleinkind hat die Künstlerin in der Vergangenheit auch von einem versuchten Vergewaltigungsversuch berichtet, den sie mit 17 Jahren während ihrer Arbeit auf einem Kreuzfahrtschiff überlebte.

Der Wendepunkt in ihrem Leben sei das Tanzen gewesen. "Als ich ins Tanzstudio trat, öffnete mir das wirklich die Augen. Da draußen gibt es eine ganze Welt, die mich möglicherweise haben könnte", erklärte Kimberly im Gespräch. Die Bewegung half ihr, die Dunkelheit ihrer Kindheit hinter sich zu lassen und soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Heute ist Kimberly mit Max Rogers verheiratet, mit dem sie seit zwölf Jahren zusammen ist. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. Mit ihrer ehemaligen Band plant Kimberly derzeit ein grandioses Comeback.

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Ian Gavan / Staff / Getty Images Kimberly Wyatt

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Getty Images Kimberly Wyatt und Max Rogers mit ihrer Tochter Willow

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Getty Images Kimberly Wyatt, Nicole Scherzinger und Ashley Roberts, März 2026