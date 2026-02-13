Diese drei Pussycat Dolls sind bei baldiger Reunion dabei

Nicole Scherzinger (47), Ashley Roberts (44) und Kimberly Wyatt (44) haben sich in London wieder vereint – und die Zeichen stehen auf Comeback! Am Dienstagabend wurden die drei Sängerinnen beim Dinner im Edel-Restaurant Gaia in Mayfair gesichtet, wo sie Arm in Arm den Abend ausklingen ließen. Der Zeitpunkt ist pikant: Laut The Sun feilen die drei seit Monaten an ihrer Rückkehr als Trio und trafen sich in der Stadt, um letzte Tour-Details zu klären. Die Reunion soll noch dieses Jahr über die Bühne gehen. Nicht dabei sind Carmit Bachar, Jessica Sutta (43) und Melody Thornton – die neue Formation konzentriert sich auf Nicole als Frontfrau, flankiert von Ashley und Kimberly.

Die Gerüchte köcheln schon länger, nun verdichten sie sich: Nachdem die geplante Tour 2020 an der Corona-Pandemie und internen Querelen scheiterte, sollen sich die drei jetzt mit einer großen Agentur zusammengetan haben, um die Bühnenrückkehr abzusichern. Ein Insider sagte The Sun, man sei "ganz heiß darauf, loszulegen", die Ankündigung werde in den kommenden Wochen erwartet. Beim Girls’ Night Out gaben die Stars auch optisch ein Statement ab: Nicole setzte auf einen creme-braunen Kunstfellmantel über Leder- Korsett und Leggings, Ashley erschien komplett in Schwarz mit Leder-Crop-Top, Minirock und kniehohen Boots, während Kimberly im braunen Faux-Fur zu schwarzem Turtleneck und Lederhose glänzte. Beim Abschied lagen sich Nicole und Kimberly lachend in den Armen – ein Bild, das viele Fans als Startsignal deuten dürften.

Hinter den Kulissen hatten die Musikerinnen in den vergangenen Monaten offenbar an einem Neustart gearbeitet, nachdem frühere Differenzen lange im Weg standen. Die Gruppe, die mit Hits wie "Don’t Cha" und "Buttons" die 2000er prägte, war 2010 auseinandergegangen und hatte 2020 bereits eine Rückkehr geplant, die nie Realität wurde. Privat halten Nicole, Ashley und Kimberly engen Kontakt, teilen immer wieder Einblicke aus London und Los Angeles und feiern gemeinsame Momente, wenn die Terminkalender es zulassen. Kimberly sprach zuletzt offen darüber, wie wichtig ihr ein harmonisches Miteinander ist, während Ashley regelmäßig zeigt, wie sehr sie die Bühne vermisst. Für Nicole, die seit jeher als Frontfrau im Rampenlicht steht, bleibt die Chemie mit ihren beiden Kolleginnen ein vertrauter Anker – und genau darauf setzt das Trio nun beim Neustart.

Getty Images Pussycat Dolls im Jahr 2007

Getty Images Die Pussycat Dolls, 2005

Getty Images Pussycat Dolls, November 2011