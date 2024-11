Pussycat-Dolls-Reunion gecancelt: So erfuhr Kimberly davon

Das Ex-Mitglied der Pussycat Dolls Kimberly Wyatt (42) hat in einem exklusiven Interview mit The Mirrow offenbart, dass sie unmittelbar vor einem Auftritt von der Absage der geplanten Reunion der Band erfuhr. Die Sängerin berichtete, dass sie auf der Hauptbühne der Show Dancing On Ice stand, als sie durch Google und Nachrichten von Fans erfuhr, dass die Reunion abgesagt wurde. Die geplante Tour, die die Band (bestehend aus Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Carmit Bachar, Jessica Sutta und Kimberly Wyatt) nach Großbritannien, Australien und Brasilien führen sollte, hätte ihr erstes gemeinsames Auftreten seit der Auflösung der Gruppe im Jahr 2010 sein sollen.

In dem Interview berichtet Kimberly von ihrem Schock: "Es war so schwierig. Man opfert so viel in der Annahme, dass man auf Welttournee geht. Ich hatte gerade ein Baby bekommen, habe drei Kinder, wir waren bereit." Die Absage traf sie völlig unvorbereitet: "Ich werde nie vergessen, wie ich auf dem Eis der Hauptbühne stand und mich auf eine unserer ersten Liveshows vorbereitete, als ich die Neuigkeiten von Google und Fans erhielt. Ich war in Tränen aufgelöst, ich konnte es nicht glauben." Die Tour war zunächst wegen der Coronapandemie verschoben worden, doch die endgültige Absage kam für Kimberly überraschend. "Die vielen Opfer, die wir alle gebracht hatten, wurden uns einfach aus den Händen gerissen. Ich fühle mich immer noch am Boden zerstört."

Trotz dieser Enttäuschung hat Kimberly neue Wege eingeschlagen. Sie ist seit zehn Jahren als DJ tätig und wurde kürzlich zur Moderatorin der Sendung "Hits Radio Throwback" ernannt, die jeden Sonntag um 19 Uhr ausgestrahlt wird. "Es ist so aufregend, ein ganz neues Kapitel", erzählte sie begeistert. "Es fühlt sich wie der natürliche nächste Schritt an, jetzt meine eigene Show zu haben. Wenn ich auflege, spiele ich viele Songs aus den 2000ern, viel Nostalgie. Ich habe so viele Geschichten zu erzählen, da ich als Pussycat Doll und junge Künstlerin mittendrin war." Nach der ersten Auflösung der Pussycat Dolls im Jahr 2010 gründete Kimberly das Elektropop-Duo Her Majesty & the Wolves mit Spencer Nezey, um mehr von ihrer kreativen Seite zu zeigen und sich als Sängerin und Songwriterin zu verwirklichen.

Getty Images Pussycat Dolls Kimberly Wyatt, Jessica Sutta, Nicole Scherzinger, Ashley Roberts, Melody Thornton

MEGA Pussycat Dolls bei einem Auftritt in Melbourne, Australien

