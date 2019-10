Süße Neuigkeiten von Kimberly Wyatt (37)! Im Mai hatte die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin verkündet, dass sie und ihr Mann Max Rogers nach Maple und Willow ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. In den vergangenen Monaten hatte die Musikerin dann regelmäßig Schwanger-Updates mit ihren Fans geteilt. So verkündete sie auch vor wenigen Stunden noch, dass die Geburt kurz bevorsteht und postete ein letztes Foto mit ihrem XXL-Babybauch. Jetzt hat Kimberly es geschafft: Das Baby ist auf der Welt!

Das enthüllte Max jetzt via Twitter: "Ich bin überglücklich, verkünden zu können, dass Kimberly heute Nachmittag entbunden hat. Mama und Baby sind wohlauf", freute sich der stolze Papa und betonte anschließend: "Wir freuen uns schon darauf, in den nächsten Wochen alle Details mit euch zu teilen. Aber fürs Erste werden wir uns zurückziehen und in Ruhe unser neuestes Familienmitglied begrüßen." Zum Schluss sprach er noch ein Kompliment an seine Auserwählte aus: "Meine Frau ist einfach unglaublich."

Das Geschlecht ihres dritten Kindes haben Kimberly und ihr Liebster noch nicht verraten. Auch der Name ist bisher ein Geheimnis. Und wie aus Max' Statement hervorgeht, wird das wohl auch noch für eine ganze Weile so bleiben. Sollte es aber wieder ein Mädchen werden, wollen sie bei der Namensgebung mit dem Baum-Thema fortfahren – Maple und Willow sind nämlich die englischen Bezeichnungen für Ahorn und Weide.

