Gina Schumacher und ihr Mann feuern Bruder Mick an

Gina-Maria Schumacher (29) hat ihren Bruder Mick (27) bei einem IndyCar-Rennen in Arlington, Texas, besucht und dabei ihre Unterstützung gezeigt. Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) kam gemeinsam mit ihrem Ehemann Iain Bethke zur Rennstrecke, um den Nachwuchsrennfahrer anzufeuern. Auf Instagram teilte die 29-Jährige nun Einblicke von ihrem Ausflug zur US-amerikanischen Rennserie und zeigte sich dabei strahlend mit ihrem Mann. Neben Schnappschüssen vom Auto ihres Bruders postete Gina auch Fotos, auf denen sie und ihr Liebster in die Kamera lachen. "Der März war ein geschäftiger Monat voller schöner Momente", schrieb sie zu den Bildern.

Besonders begeistert zeigte sich Gina von ihrer ersten Erfahrung mit der IndyCar-Serie. "Ich habe es geliebt, Zeit an der Rennstrecke zu verbringen und meine erste IndyCar-Erfahrung mitzuerleben", verriet sie ihren Followern auf Instagram. Sportlich gesehen verlief das Rennen in Arlington für Mick allerdings weniger erfreulich. Er überquerte nach einem schwierigen Auftritt als Letzter die Ziellinie, erhielt zuvor eine Durchfahrtstrafe und drehte sich nach einer Kollision. Auch bei seinen ersten beiden Rennen der Saison hatte der Rennfahrer mit Pech zu kämpfen – von einem Auffahrunfall beim Debüt in St. Petersburg bis zu technischen Problemen in Phoenix.

Mick und Gina sind die beiden Kinder von Michael und Corinna Schumacher (57). Während Mick in die Fußstapfen seines berühmten Vaters trat und eine Karriere im Motorsport einschlug, widmet sich Gina-Maria vor allem dem Reitsport. Die Geschwister gelten als sehr eng verbunden und unterstützen sich gegenseitig bei ihren sportlichen Aktivitäten. Gina heiratete ihren Partner Iain im September 2024 und teilt seitdem regelmäßig private Momente mit ihm auf Social Media. Der Besuch bei Micks Rennen zeigt einmal mehr, wie wichtig der Familie Schumacher der Zusammenhalt ist – auch wenn die sportlichen Ergebnisse nicht immer wie erhofft ausfallen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mick Schumacher und Gina-Maria Schumacher

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Instagram / gina_schumacher Gina teilt ein süßes Familienfoto

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Instagram / gina_schumacher Iain Bethke und Gina-Maria Schumacher, September 2023