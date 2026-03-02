Mick Schumachers IndyCar-Debüt endet früh in St. Petersburg

Mick Schumacher (26) hat sein Debüt in der nordamerikanischen IndyCar-Serie erlebt – allerdings anders als erhofft. Beim Saisonauftakt auf dem Stadtkurs von St. Petersburg in Florida schied der 26-Jährige laut OE24 bereits in der ersten Runde aus. Kaum hatte das Rennen begonnen, kam es in der vierten Kurve zur entscheidenden Szene: Zwei vor ihm fahrende Konkurrenten kollidierten, und Mick hatte in der engen Situation keine Möglichkeit mehr auszuweichen. Sein Wagen prallte auf das Fahrzeug von Santino Ferrucci, was das sofortige Aus für den Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) bedeutete. Für Rahal Letterman Lanigan Racing war Mick angetreten, nachdem er sich im Qualifying auf Position 21 qualifiziert hatte.

Glücklicherweise gaben die Mediziner nach den anschließenden Untersuchungen Entwarnung – ernsthafte Verletzungen wurden nicht festgestellt, wie sein Team mitteilte. Gegenüber seinem Team bezeichnete Mick das Rennen als "frustrierend" und betonte, dass es im Motorsport manchmal einfach so läuft. Trotz des frühen Dämpfers zeigte sich der Rennfahrer kämpferisch und sprach von wertvollen Erfahrungen, die er sammeln konnte. Sein Fokus liegt nun bereits auf der nächsten Herausforderung: dem Rennen auf dem Phoenix Raceway in Arizona.

Der Wechsel in die IndyCar-Serie sollte für Mick ein Neuanfang sein. Nach drei Saisons ohne Cockpit in der Formel 1 und einem Jahr als Mercedes-Ersatzfahrer war der frühere Formel-1-Pilot zuletzt in der Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start gegangen. Die neue Saison mit der Startnummer 47, die ihn auch weiterhin begleitet, hatte am 1. März in St. Petersburg begonnen. Schon bei der Ankündigung seines Wechsels hatte Mick betont, dass dieser Schritt keinen endgültigen Abschied von der Formel 1 bedeutet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher im September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, Rennfahrer

Anzeige Anzeige

Getty Images Mick Schumacher, April 2025