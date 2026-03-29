Reitsport-Star: Gina-Maria Schumacher bekommt eigene Doku

Gina-Maria Schumacher (29) wird Thema einer Dokumentation beim ZDF. Die Tochter von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57) hat sich im Westernreitsport einen Namen gemacht und zählt laut ZDF zu den besten Reiterinnen der Welt. Die "Sportschau"-Doku "Pferdestärke – Die Welt der Gina Schumacher" begleitet die Sportlerin und ihre Mutter Corinna sowohl auf ihrer Ranch in Texas als auch in der Schweiz. Zu sehen ist der 45-minütige Film ab Freitag, dem 17. April 2026, in der ZDF-Mediathek. Die TV-Ausstrahlung folgt am Sonntag, dem 17. Mai 2026, um 17.15 Uhr im ZDF. Produziert wurde die Dokumentation von Thomas Pletzinger und der Firma south & browse.

Die Doku zeigt unter anderem, wie sich Gina-Maria im Sommer 2025 auf die "World Reining Championship in Givrins" vorbereitet, die auf der Ranch der Familie in der Schweiz stattfindet. Nach der Geburt ihrer Tochter hatte die Reiterin erst wenige Wochen zuvor wieder mit dem Training begonnen. Während Mutter Corinna die Organisation der Weltmeisterschaft koordiniert, arbeitet Gina-Maria an ihrem großen Ziel: Weltmeisterin in dieser Disziplin zu werden. Auch ihre Reise nach Las Vegas wird dokumentiert, wo sie beim legendären "The Run For A Million" antritt und sich in der anspruchsvollen Qualifikation gegen amerikanische Reiterinnen und Reiter durchsetzen will.

Gina-Maria lebt mit ihrem Ehemann Iain Bethke auf der CS-Ranch in Texas, wo sie sich intensiv der Arbeit mit Pferden widmet. Nach dem schweren Skiunfall ihres Vaters Michael im Jahr 2013 hat sie im Westernreitsport ihre Erfüllung gefunden. Mutter Corinna gilt als eine der erfolgreichsten Züchterinnen in diesem Bereich und betreibt sowohl in den USA als auch in der Schweiz eigene Ranches. Die Dokumentation gewährt damit seltene Einblicke in das Leben der Familie Schumacher, die sich sonst weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückhält.

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Getty Images Gina Schumacher, Western- und Springreiterin

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Getty Images Gina Schumacher im Jahr 2016

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Instagram / gina_schumacher Gina Schumacher mit ihrem Ehemann Iain Bethke