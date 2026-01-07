Mick Schumacher zeigt sich mit neuer Frau an seiner Seite

Mick Schumacher (26) ist offenbar frisch verliebt – und zeigt sich auf Mallorca beim Turteln. Auf einem Golfplatz in Camp de Mar wurden der Rennfahrer und eine brünette Begleiterin in inniger Pose gesichtet. Während eines Spiels legte sie die Hand auf seine Schulter, er hielt sie im Arm, beide wirkten gelöst und vertraut. Die Momentaufnahmen entstanden Anfang des Jahres auf der Baleareninsel und liegen unter anderem Bild vor. Die beiden folgen einander auf Instagram, unterwegs waren sie ohne weiteres Gefolge.

Laut Informationen des Blatts soll es sich bei der jungen Frau um Clara Ramos handeln. Die gebürtige Portugiesin lebt in Spanien, arbeitet als Musikerin und Model und spielt Violine. Nach einem Musikstudium in Lissabon absolviert sie in Spanien ein Doktorat in Kunstgeschichte und verfolgt eine internationale Musikerlaufbahn. Eine offizielle Bestätigung von Mick oder Clara steht aus. Sollte sich die Liaison bestätigen, müsste das Duo wohl auf Distanz starten. Mick bereitet sich auf seine Saison in der IndyCar-Serie vor und zieht ab März für sein Rennprogramm in die Vereinigten Staaten. Für den 26-Jährigen bedeutet das ein neues Kapitel – sportlich wie privat.

Schon im vergangenen Sommer wurde über das Liebesleben des Rennfahrers spekuliert. Damals wurde Mick mit Alyssia Piccioni an seiner Seite auf Mallorca gesehen. Die Brünette begleitete ihn nicht nur auf das Familien-Motorboot, sondern soll laut Berichten sogar schon Micks Mutter Corinna Schumacher (56) vorgestellt worden sein. Auch bei einem Triathlon in der Schweiz war Alyssia dabei und wurde eng an seiner Seite gesehen. Besonders brisant: Nur wenige Monate zuvor war Mick noch mit Laila Hasanovic liiert, das Aus kam angeblich im Frühjahr.

Getty Images Mick Schumacher, 2024

Instagram / cclaramos Clara Ramos, Influencerin

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher und Laila Hasanovic