Hailey Bieber erscheint ohne Mann Justin zum Gottesdienst

Hailey Bieber (29) hat sich am Mittwochabend ohne ihren Ehemann Justin Bieber (32) zum Gottesdienst in Beverly Hills begeben. Die 29-jährige Modelmama stieg vor dem Saban Theatre aus einem weißen Mercedes G-Wagon und machte sich in Begleitung ihrer Entourage sowie eines Bodyguards auf den Weg zur "Churchome"-Messe. Dabei präsentierte sie sich ganz in Schwarz gekleidet – mit einem flauschigen Neckholder-Top, das sie mit ausgestellten Hosen und Leder-Slippern kombinierte. Dazu trug Hailey eine schmale schwarze Handtasche, eine Designer-Sonnenbrille und ihre typische, streng nach hinten gebundene Hochsteckfrisur. Vor dem Betreten der Kirche schenkte sie Fotografen und anderen Gottesdienstbesuchern ein freundliches Lächeln.

Es ist das erste Mal seit März 2025, dass Hailey bei einem "Churchome"-Gottesdienst gesichtet wurde. Justin, der zuletzt im Oktober solo bei einem Gottesdienst gesehen wurde, war an diesem Abend nicht dabei. Das Ehepaar, das seit 2018 verheiratet ist, bezeichnet sich als gläubige Christen und hat in der Vergangenheit erklärt, dass der Glaube ihnen durch das schwierige erste Ehejahr geholfen habe. Der Kirchenbesuch erfolgte nur einen Tag, nachdem Hailey sich in einem kleinen Schwarzen im angesagten Restaurant Funke, das auch bei den Kardashian-Jenners beliebt ist, gezeigt hatte.

Am vergangenen Wochenende verbrachten Hailey und Justin noch gemeinsam Zeit in einer VIP-Loge beim Fanatics Flag Football Classic im BMO Stadium in Los Angeles. Dabei zeigten sich die beiden sehr verliebt, hielten Händchen und tauschten Küsse aus. Seit der Geburt ihres Sohnes Jack, der mittlerweile 19 Monate alt ist, halten die beiden ihr Familienleben weitestgehend privat und teilen nur selten Einblicke in ihren Alltag als Eltern. In einem kürzlichen Interview schwärmte Hailey von der Mutterschaft und sprach darüber, wie sie und der 32-jährige "One Less Lonely Girl"-Sänger ihre Karrieren und das Familienleben miteinander in Einklang bringen.

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Getty Images Hailey Bieber, Model

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Imago Justin Bieber und Hailey Bieber beim Super Bowl LX in Santa Clara

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Instagram / lilbieber Hailey Bieber und Jack Blues, September 2025