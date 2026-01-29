Umgang mit Krebs: Teddi Mellencamp startet eine Therapie

Teddi Mellencamp (44) kämpft nicht mehr nur mit den körperlichen Folgen ihrer Krebserkrankung, sondern jetzt auch gezielt um ihre seelische Balance: In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Two T's in a Pod" erzählt die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin, dass sie mit einer Therapie begonnen hat, um ihren Weg durch den Krebs besser zu verarbeiten. Seit Anfang 2025 gilt die 44-Jährige nach einer Notoperation am Gehirn zwar als krebsfrei, doch die Diagnose "Stadium vier", die Immuntherapie und der Alltag mit drei Kindern lassen sie nicht los. Teddi spricht offen darüber, wie sehr sie die Zeit nach der Scheidung von Edwin Arroyave (48), der Not-OP und der Trennung von ihren Kindern während des Krankenhausaufenthalts belastet.

Im Podcast beschreibt Teddi, dass Medikamente und Immuntherapie ihren Körper stark fordern und sie sich langsamer und eingeschränkter erlebt als früher. "Ich habe gelernt, dass es für mich schwer ist, Dinge zu berühren und mich zu bewegen. Ich sehe, dass ich langsamer bin als früher, und das frustriert mich. Ich will wieder so sein wie vorher", gibt sie zu verstehen. Sie schildert, dass die eigentliche emotionale Wucht erst jetzt, nach dem medizinischen "Sturm", einsetzt: von der Trennung nach 13 Ehejahren über die Notoperation bis zur Zeit, in der sie ihre Kinder Slate, Cruz und Dove nicht sehen konnte. Dazu kommt eine neue Angst, die sie klar benennt: "Meine größte Angst ist, dass der Krebs zurückkommt." Allein U-Bahn oder Uber zu fahren, fällt ihr schwer, sie fühle sich nicht wirklich selbständig, erzählt sie.

Rückhalt findet Teddi vor allem in ihrer Familie – allen voran bei ihrem Vater John Mellencamp (74), der in Interviews immer wieder über die schwere Zeit seiner Tochter gesprochen hat. In Joe Rogans (58) Podcast "The Joe Rogan Experience" nannte der Musiker ihre Situation offen "nicht f***ing spaßig" und sagte, seine Tochter sei "am Leiden". Gleichzeitig bedankt sich die Reality-Darstellerin regelmäßig öffentlich bei ihrem Vater, der sie jeden Tag anruft, und bei ihrem Ex-Partner Edwin, mit dem sie trotz Trennung an einem Strang zieht. In älteren Posts schwärmte sie davon, wie eng die Familie in dieser Zeit zusammengerückt sei und wie sehr ihr gemeinsame ruhige Tage zu Hause helfen, die schweren Monate Schritt für Schritt hinter sich zu lassen.

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images John Mellencamp 2025