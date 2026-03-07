Teddi Mellencamp berichtet von dramatischem Klinikaufenthalt

Teddi Mellencamp (44) musste einen erschreckenden Krankenhausaufenthalt überstehen. Die The Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin berichtete am 3. März in einer Episode ihres Podcasts "Two Ts in a Pod", dass sie mit dem seltenen und lebensbedrohlichen Stevens-Johnson-Syndrom ins Krankenhaus eingeliefert wurde. "Ich dachte, ich hätte die Grippe. Und dann wachte ich eines Tages auf und mein ganzer Körper war mit diesem schrecklichen Ausschlag bedeckt – man kann es nicht mal einen Ausschlag nennen, weil es fast wie Wunden am ganzen Körper waren", erzählte Teddi ihrer Co-Moderatorin Tamra Judge (58). Die 44-Jährige suchte zunächst eine Notfallpraxis auf, wo ihr die Ärzte rieten, sofort in die Notaufnahme zu fahren, da die Wunden schmerzten und brannten.

Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass Teddi auf ein neues Medikament allergisch reagiert hatte, was das Stevens-Johnson-Syndrom auslöste – eine seltene, aber ernsthafte Erkrankung der Haut und Schleimhäute. Die Symptome beschränkten sich nicht nur auf ihre Haut. "Es war überall. In meinem Mund, ein bisschen um meine Augen herum. Ich konnte nicht schlucken", schilderte sie die dramatischen Umstände, wie Page Six berichtet. Die Ärzte begannen sofort mit einer Behandlung mit Steroiden und Antibiotika. Nach einigen Tagen im Krankenhaus besserte sich ihr Zustand glücklicherweise. Rechtzeitig konnte Teddi entlassen werden, um bei der Geburtstagsfeier ihrer jüngsten Tochter Dove dabei zu sein, die sie mit ihrem Ex-Mann Edwin Arroyave (48) großzieht.

Die neue Schock-Erkrankung kommt für Teddi zu einer ohnehin schwierigen Zeit. Im Februar jährte sich der Tag, an dem bei der Mutter von drei Kindern Krebs im Stadium vier diagnostiziert wurde. Damals war sie mit Migräne in die Notaufnahme gekommen und musste sich innerhalb von nur 24 Stunden einer Operation unterziehen, bei der pflaumengroße Tumore aus ihrem Gehirn entfernt wurden. Seitdem befindet sich Teddi in einer Immuntherapie, die laut ihrem Ex-Mann Edwin besonders belastend für ihre mentale Gesundheit ist. Obwohl derzeit keine Krebszellen mehr nachweisbar sind, gilt die Influencerin weiterhin als Stadium-vier-Patientin und wird noch nicht als in Remission befindlich eingestuft.

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Juli 2025

Getty Images Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp im September 2022

IMAGO / ZUMA Press Wire Teddi Mellencamp, US-Realitystar