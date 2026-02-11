Teddi Mellencamp erinnert sich emotional an Krebsdiagnose

Teddi Mellencamp (44), bekannt aus der Realityshow "The Real Housewives of Beverly Hills", teilt ein emotionales Update ein Jahr nach ihrer Schockdiagnose Krebs im Stadium vier. In einem Post auf Instagram erinnert sich die 44-Jährige an den Tag, an dem sie mit starken Migränebeschwerden die Notaufnahme aufsuchte und nur 24 Stunden später aufgrund von pflaumengroßen Tumoren in ihrem Gehirn einer dringenden Operation unterzogen wurde. "Ich habe eine Menge Ängste, aber auch viel Dankbarkeit", schreibt Teddi und denkt dabei an die Ärzte, Pflegekräfte, Freunde und Fans, die sie unterstützt haben. Sie nutzt ihren Beitrag außerdem, um zu sensibilisieren: "Vertraut auf euer Bauchgefühl. Lasst euch untersuchen."

Die Diagnose kam nur wenige Monate nach einer turbulenten Zeit in ihrem Privatleben. Ende 2024 gab Teddi ihre Trennung von Edwin Arroyave (48) bekannt, mit dem sie die drei gemeinsamen Kinder Slate, Cruz und Dove großzieht. Die Behandlung stellte sie vor eine extreme physische und emotionale Belastung. Obwohl derzeit kein Krebs nachweisbar ist, bleibt sie als Patientin des Stadiums vier in Therapie. In ihrem Podcast "Two Ts in a Pod", den sie mit Kollegin Tamra Judge (58) moderiert, sprach sie kürzlich über die anhaltenden Auswirkungen: "Ich fühle mich langsamer und weniger selbstständig, und das ist frustrierend. Ich will einfach wieder die Alte sein."

Neben ihrem Kampf gegen den Krebs teilt Teddi regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Mutter und Unternehmerin. Ihre Erfahrungen haben nicht nur sie, sondern auch ihr Umfeld stark geprägt. Unterstützung erhielt sie zuletzt von Freundinnen wie Kyle Richards (57), die online für ihre Stärke schwärmte. Die Moderatorin nutzt ihre Reichweite, um das Bewusstsein für Vorsorgeuntersuchungen und die Wichtigkeit frühzeitiger Diagnosen zu stärken.

Getty Images Teddi Mellencamp, April 2025

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Star

IMAGO / ZUMA Press Wire Teddi Mellencamp, US-Realitystar