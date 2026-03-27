"Glow-up": Laura Wontorra schwärmt von Thomas Müllers Optik

Thomas Müller (36) sorgt aktuell nicht nur auf dem Platz für Schlagzeilen. Bei der Vorstellung des "MagentaTV"-Sendekonzepts zur bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft in München wurde der 36-Jährige nun für seinen neuen Look gefeiert. Neben ihm posierten seine künftigen Expertenkollegen Jürgen Klopp (58) und Mats Hummels (37) sowie Moderatorin Laura Wontorra (37) vor den Kameras. Während des Termins kam es laut Tag24 zu einer amüsanten Szene, als Jürgen bemerkte: "Das ist die beste Veränderung: Müller mit Bart." Auch Laura stieg direkt ein und lobte seinen Look: "Oder?! Ist so ein Glow-up!"

Der ehemalige FC-Bayern-Spieler nahm die Komplimente sichtlich erfreut entgegen. In einem Clip von Sport1 ist zu sehen, wie Thomas lächelnd und mit strahlenden Augen reagierte. "Dann kannst du gleich mal ein Glow-up hinlegen", konterte er schmunzelnd in Richtung Jürgen. Die lockere Atmosphäre bei der Präsentation sorgte für viel Gelächter und zeigte, dass sich das neue "MagentaTV"-Team bereits bestens versteht. Im Sommer werden die drei Fußballexperten gemeinsam die Weltmeisterschaft begleiten und den Zuschauern ihre Einschätzungen zu den Spielen liefern.

Für Thomas ist der Bart inzwischen längst mehr als ein spontanes Experiment. Schon seit vergangenem Herbst zeigt sich der Nationalspieler konstant mit dem neuen Style. Die Entscheidung kam offenbar nicht von ungefähr: Nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps orientierte er sich wohl an seinen neuen Teamkollegen, von denen viele ebenfalls Bart tragen. Gegenüber "Blickpunkt Sport" gab sich Thomas gewohnt lässig: "Als es frisch gemacht war, sah es gar nicht so schlecht aus, deshalb dachte ich, ich lass' es jetzt mal."

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Getty Images Thomas Müller bei der Präsentation des MagentaTV-Teams für die WM 2026

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

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Getty Images Thomas Müller und Jürgen Klopp bei der Team-Präsentation von MagentaTV zur Fußball-WM 2026