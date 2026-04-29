Team steht zum Verkauf: Muss Thomas Müller wieder umziehen?

Thomas Müller (36) könnte schon bald wieder die Koffer packen müssen. Der Fußballprofi, der seit rund einem Jahr für die Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen MLS aufläuft, sieht sich mit einer unangenehmen Situation konfrontiert: Sein Club steht zum Verkauf – und ein möglicher Standortwechsel in die USA ist dabei ausdrücklich nicht ausgeschlossen, berichtet RTL. Laut einem Statement, das die Franchise in der Nacht zu Dienstag veröffentlichte, habe der Verein "mehr als 100 Interessenten" kontaktiert, ohne dass sich ein tragfähiges Angebot ergeben hätte, das den Verbleib des Teams in Vancouver sichern würde.

Als Grund für den angestrebten Verkauf nennt die Eigentümergruppe, zu der unter anderem NBA-Legende Steve Nash gehört, strukturelle Probleme rund um das Stadion sowie Einnahmebeschränkungen. "Diese Umstände haben es erschwert, Käufer zu gewinnen, die sich dazu verpflichten, das Team in Vancouver zu halten", heißt es in dem Statement weiter. Der Verein betont zwar, dass ein Verbleib in Kanada das erklärte Ziel sei, und ruft mögliche lokale Investoren auf, sich zu melden. Doch die Fans machen sich Sorgen: Rund um ein Heimspiel gegen die Colorado Rapids organisierten Anhänger unter dem Motto "Save the Caps" einen Protestmarsch zum Stadion und machten ihren Unmut über einen drohenden Umzug mit Bannern und Sprechchören deutlich. Sportlich läuft es für den deutschen Weltmeister derweil rund: Nach zehn Spieltagen stehen die Whitecaps auf Rang zwei der Western Conference.

Dass Thomas nicht allein nach Kanada aufgebrochen ist, weil es keinen anderen Weg gab, hatte er zuletzt im Podcast "Bestbesetzung" von Johannes B. Kerner (61) offenbart. Der Stürmer berichtete offen, dass es vor seinem Wechsel "Diskussionen" mit seiner Ehefrau Lisa Müller (36) gegeben habe, mit der er seit 2009 verheiratet ist. Für Lisa habe von Anfang an festgestanden, nicht nach Kanada mitzukommen. Thomas hatte sich letztlich, wie er selbst zugab, "für den Sport" entschieden. Während Thomas nun mit der Unsicherheit rund um seinen Klub umgehen muss, pendelt sich das private Arrangement der beiden weiterhin zwischen ihrer gemeinsamen Heimat in Deutschland und seinem Alltag in Kanada ein.

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Getty Images Thomas Müller bei der Präsentation des MagentaTV-Teams für die WM 2026

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IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018

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Getty Images Thomas Müller, August 2025