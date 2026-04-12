Johannes B. Kerner gesteht einen Kuss mit Dieter Thomas Heck

Für Johannes B. Kerner (61) gilt beim Arbeiten eine klare, selbst auferlegte Regel: kein Alkohol vor einer Sendung – egal unter welchen Umständen. Das bekräftigte der Moderator kürzlich als Gast in der "NDR Talk Show". "Ich lehne nicht per se Alkohol ab, trinke auch mal ein Glas Wein oder ein Bier", sagte er. Vor einer Aufzeichnung oder Sendung ziehe er jedoch eine klare Grenze. Diese Haltung, so betonte er, sei kein spontaner Entschluss, sondern ein bewusst gelebtes Prinzip, das er über seine gesamte Karriere hinweg konsequent durchgehalten habe. Aus dem Grund war die Anekdote, die er im Anschluss schilderte, umso überraschender: Denn einmal gab es tatsächlich eine Ausnahme – und die war eng mit dem verstorbenen Showmaster Dieter Thomas Heck (†80) verknüpft, mit dem er im ZDF eine Geburtstagsshow moderierte.

Dieter, der als langjähriges Gesicht der "ZDF-Hitparade" zu den bekanntesten deutschen Unterhaltungskünstlern zählte und 2018 verstarb, hatte offenbar ein ganz besonderes Ritual vor jeder Sendung. Johannes schilderte in der Talkshow, dass Dieter vor dem gemeinsamen Auftritt anlässlich seines 70. Geburtstags zu ihm trat und darauf bestand, vorab gemeinsam einen Schnaps zu trinken. Als Johannes daraufhin ablehnte, blieb Dieter, der seinen klaren Schnaps "Ricola" in flüssiger Form nannte, hartnäckig: "Sein Aberglaube war, dass er vor jeder Sendung einen Schnaps trinken musste", berichtete Johannes. Da es sich um Dieters großen Abend handelte, entschied sich Johannes letztlich dagegen, auf einem Streit zu bestehen – und trank den Schnaps wider Willen.

Nachdem der Schnaps geleert war, küsste Dieter Johannes kurzerhand auf den Mund. Eine Geste, die den Moderator offensichtlich überraschte, die er aber mit sichtlicher Heiterkeit in der "NDR Talk Show" zum Besten gab. "Wir haben sehr viel Spaß gehabt, und ich habe trotz dieses kleinen Schnapses sowohl den Kuss als auch die Sendung überlebt." Dieter war zu Lebzeiten nicht nur für seine markante Stimme und seine Schlagfertigkeit bekannt, sondern auch für seinen herzlichen Umgang mit Kollegen. Die Geschichte zeigt, dass selbst eiserne Grundsätze manchmal weichen – wenn der Respekt vor einem besonderen Menschen groß genug ist.

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Getty Images Moderator Johannes B. Kerner, Februar 2024

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Getty Images Tom Kaulitz, Dieter Thomas Heck und Bill Kaulitz 2007

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Getty Images Dieter Thomas Heck, 2012