Trotz schlechten Wetters: Lisa Müller besteht Pilotenprüfung

Lisa Müller (36) hat einen neuen Meilenstein in ihrem Leben erreicht: Die Ehefrau von Fußballprofi Thomas Müller (36) hat ihre Privatpilotenlizenz erfolgreich bestanden. Auf Instagram teilte die Dressurreiterin die freudige Nachricht mit ihren Fans – inklusive eines Fotos, das sie direkt nach der Prüfung gemeinsam mit Fluglehrer Jörg Baustetter und einem kleinen Flugzeug im Hintergrund zeigt. Der Weg zum Schein verlief dabei nicht ganz reibungslos: "Das Wetter hat mir heute fast einen Strich durch die Rechnung gemacht", schrieb Lisa auf der Plattform. Am Ende konnte sie die Prüfung aber dennoch absolvieren – und erfolgreich abschließen.

Die Glückwünsche aus ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten. Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Kommentare wie "Herzlichen Glückwunsch", "Gratuliere" oder "Hurra, viel Freude in der Luft". Damit schließt Lisa ein Projekt ab, das sie bereits rund zwei Jahre zuvor öffentlich angekündigt hatte. Schon 2024 meldete sie sich mit einem Cockpit-Foto bei ihren Followern und bezeichnete das Fliegen damals als neue Herausforderung, wie Gala berichtet.

Während Thomas seit August 2025 für die Vancouver Whitecaps in Kanada auf Torejagd geht, blieb Lisa in Bayern. Ihr Beruf als Dressurreiterin macht eine Begleitung unmöglich, wie sie gegenüber der Süddeutschen Zeitung erklärte: "Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf. Die Pferde müssen auch zwischen den Turnieren trainiert werden, und es muss einer im Betrieb nach dem Rechten schauen." Gemeinsam betreiben die Müllers, die sich bereits aus ihrer Jugend kennen und seit 2009 verheiratet sind, das Gestüt Gut Wettlkam in Otterfing südlich von München.

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Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller im Juni 2019

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Instagram / lisa.mueller.official Lisa Müller mit ihrem Fluglehrer nach der bestandenen Prüfung

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IMAGO / Pressefoto Baumann Thomas und Lisa Müller, 2018