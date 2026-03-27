King Combs: Dramatischer Einbruchsversuch in L.A.-Villa

Christian "King" Combs (27), der Sohn von Rapper Sean "Diddy" Combs (56), musste in der Nacht zum Donnerstag ein erschreckendes Erlebnis mitmachen. Gegen 0.45 Uhr rückte die Polizei von Los Angeles zu seiner Villa im Stadtteil Porter Ranch aus, nachdem Unbekannte versucht hatten, in das Anwesen einzudringen, berichtet TMZ. Das Bedrohliche an der Situation: Sowohl Christian als auch seine Freundin, Model Raven Tracy, befanden sich zum Zeitpunkt des Einbruchsversuchs im Haus. Die Polizei sprach von einem "burglary hot prowl", was bedeutet, dass die Täter versuchten einzudringen, während sich die Bewohner im Inneren aufhielten.

Nach Polizeiangaben versuchten die Verdächtigen, durch die Hintertür ins Haus zu gelangen, scheiterten jedoch an ihrem Vorhaben und schafften es nicht, sich Zugang zu verschaffen. Ein Angestellter des Anwesens alarmierte umgehend die Beamten, zudem meldete sich eine weitere Person, die das Geschehen über die Überwachungskameras verfolgte, bei der Polizei. In einem Video, das die Einsatzkräfte vor Ort zeigt, ist zu sehen, wie zahlreiche Polizisten das Grundstück umstellen. Mindestens ein Beamter durchsuchte mit einer Taschenlampe den Garten hinter dem Haus.

Laut Grundbucheinträgen ist Raven die Eigentümerin des Hauses. Im August 2024 hatte die Influencerin auf Instagram verkündet: "Wir sind gerade zusammen in unser erstes Haus eingezogen." Für das junge Paar sollte das gemeinsame Zuhause offenbar ein neuer Lebensabschnitt sein. Christian ist eines von insgesamt sieben Kindern seines berühmten Vaters Diddy und versucht ebenfalls, sich als Musiker einen Namen zu machen. Die Beziehung zu Raven macht das Paar regelmäßig auf Social Media öffentlich und gibt seinen Followern damit Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

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Getty Images Christian Combs, Sohn von P. Diddy

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Getty Images Raven Tracy und Christian Combs im Oktober 2024 in Atlanta

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Getty Images Christian Combs und P. Diddy im November 2023