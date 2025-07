King Combs feiert Urteil von Vater P. Diddy mit Liegestütze

Nach dem mit Spannung verfolgten Gerichtsprozess in New York wurde P. Diddy (55) von den Vorwürfen des Menschenhandels und der organisierten Kriminalität freigesprochen. Lediglich wegen Prostitution wurde der berühmte Musiker und Unternehmer verurteilt. Die Nachricht löste im Gerichtssaal starke Emotionen aus: Während Diddy selbst auf die Knie fiel und um Vergebung bat, brach seine Familie in Tränen aus. Applaus und Erleichterung waren im Zuschauerraum zu hören, als das Urteil verkündet wurde.

Außerhalb des Gerichtssaals ließ Diddys Sohn Christian Combs (27) seiner Freude freien Lauf. Nur wenige Straßen vom Gericht entfernt bedankte sich King, wie er auch genannt wird, laut TMZ bei den Fans für ihre Unterstützung und ihre Gebete. Sichtlich euphorisiert absolvierte er spontan eine Runde Liegestütze, begleitet von Musik aus seinem neuen gemeinsamen Projekt mit Kanye West (48), einer EP mit dem Titel "Never Stop". Kurz darauf gesellte sich der Musiker Derrick Milano (31), ein Mitproduzent der EP, zu ihm, und beide feierten das Urteil mit weiteren Liegestützen – ein Moment, den die beiden sicher nicht vergessen werden.

Abseits der emotionalen Szenen im Gerichtssaal und den sportlichen Feierlichkeiten zeigt sich erneut die enge Bindung innerhalb der Familie Combs. King, der Diddy stets als Vorbild ansieht, hat in Interviews gern über die Unterstützung seines Vaters für seine musikalische Karriere gesprochen. Auch unter Künstlerkollegen wie Derrick scheint ein guter Zusammenhalt zu herrschen. Dieser Tag markiert nicht nur einen Wendepunkt im persönlichen Leben von Diddy, sondern wird auch für seine Familie und sein berufliches Umfeld lange nachhallen.

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und sein Sohn Christian Combs, Mai 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und Christian Combs, 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy mit seinem Sohn Christian Combs, September 2023