Im Gerichtsprozess: Söhne gratulieren P. Diddy zum Vatertag

Obwohl P. Diddy (55) sich aktuell unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs in mehreren Fällen vor Gericht verantworten muss und sogar im Gefängnis sitzt, stehen seine Kinder bedingungslos hinter ihm. Das beweisen seine Söhne Christian (27) und Justin (31) am Vatertag, indem sie ihren Vater mit liebevollen Worten ehren. Christian teilte bei Instagram ein Foto, das ihn als Kind auf dem Arm seines Vaters bei einem Event zeigt. "Alles Gute zum Vatertag, Pops! Ich liebe und vermisse dich! Wir warten auf dich", versprach das Male-Model. Christians älterer Bruder widmete seinem inhaftierten Vater ebenfalls aufmunternde und dankbare Worte: "Danke, dass du mir das Leben geschenkt hast und immer da bist. Mein Superheld! Ich bin immer bei dir, egal was passiert. Vermisse und liebe dich!"

Diddys Kinder unterstützen ihren Vater aber nicht nur im Netz, sondern auch im Gerichtssaal. Seine Mutter Janice ist ebenfalls an fast jedem Prozesstag an der Seite ihres Sohnes. Während die Familie hinter ihm steht, haben sich allerdings viele Kollegen mittlerweile von dem 55-Jährigen abgewandt. Der Prozess, in dem es auch um Sexhandel und Vergewaltigung geht, ist für die Kids jedoch harter Tobak. Diddys Zwillingstöchter D'Lila und Jessie mussten Mitte Mai den Gerichtssaal verlassen, als ein männlicher Escort im Zeugenstand war. Dieser schilderte explizit Situationen, in denen der Rapper angeblich Zuschauer sexueller Handlungen war.

Der Prozess gegen P. Diddy erregt seit einigen Wochen mediale Aufmerksamkeit. Vor allem die teils erschütternden Details, die durch die Zeugenbefragungen ans Licht kommen, entsetzen das Netz. Ein Großteil der Misshandlungen soll im Rahmen der sogenannten Freak-Off-Partys stattgefunden haben – ein von Diddy organisierter Abend für prominente Freunde, bei dem sich alles um Sex, Drogen und Reichtum drehte. Diese Veranstaltungen fanden zwar unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, gerieten aber schon vor einigen Jahren in den Fokus des FBI. Laut New York Times soll es gleich mehrere Razzien gegeben haben. Das hielt Diddy wohl aber nicht davon ab, bis Sommer 2024 weiter die ausschweifenden Partys zu veranstalten.

Getty Images Christian Combs und P. Diddy im November 2023

Getty Images P. Diddy und Kim Porter sowie Al B. Sure mit Justin, D'Lila, Quincy, Jessie James und Chris, 2018

