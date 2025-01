P. Diddys Sohn sorgt mit freizügigem Video für Aufsehen

Christian Combs (26), besser bekannt als "King" und Sohn des Rappers P. Diddy (55), sorgt mit einem pikanten Video in den sozialen Medien für Aufsehen. In einem inzwischen kontrovers diskutierten Snapchat-Clip, der Daily Mail vorliegt, ist der 26-Jährige zu sehen, wie er sich seiner Freundin Raven Tracy körperlich nähert. Gekleidet in einem Bikini filmt Raven, wie Christian seinen Kopf zwischen ihre Brüste legt, sie küsst und grinsend in die Kamera schaut. Begleitet wird das Ganze von ihrer augenzwinkernden Bildunterschrift: "Vorsicht, er könnte dich mit diesem Oberteil motorboaten." Motorboaten bedeutet, den Kopf zwischen die Brüste einer Frau zu drücken. Veröffentlicht wurde der Clip am Mittwoch und hat online bereits für lebhafte Diskussionen gesorgt.

Das Paar, das seit 2021 liiert ist, teilt regelmäßig Einblicke in sein glamouröses Leben. Erst vor wenigen Tagen posteten Christian und Raven auf Instagram Fotos ihres luxuriösen Aufenthalts in Cabo, Mexiko, wo sie den Jahreswechsel zusammen verbrachten. Die öffentliche Aufmerksamkeit, die Christian nun bekommt, könnte den Blick allerdings auch wieder auf andere Vorkommnisse lenken. Im April vergangenen Jahres wurde er nämlich beschuldigt, 2022 eine Frau während eines Familienurlaubs auf einer Yacht sexuell angegriffen zu haben – eine Klage, die auch seinen berühmten Vater mit einbezieht. P.Diddy selbst sorgt ebenfalls für Schlagzeilen, da er sich derzeit wegen schwerer Anklagen, darunter Menschenhandel, im Gefängnis befindet.

Christian Combs ist der Sohn von P.Diddy und der verstorbenen Kim Porter (✝47). Dass die Familie allerdings trotz aller Skandale zusammenhält, zeigte sich erst kürzlich, als Christians Halbbruder Justin einen Videoanruf veröffentlichte, in dem die Kinder von Diddy ihrem Vater im Gefängnis zum Geburtstag gratulierten. In dem Clip sagte der einstige Rap-Mogul, wie stolz er auf alle seine Kinder sei und betonte, wie viel ihre Unterstützung ihm bedeute. Ob sich die gegen ihn und Christian erhobenen Vorwürfe klären lassen, bleibt vorerst abzuwarten. Christians Video sorgt auf jeden Fall für Aufsehen und rückt die negativen Vorwürfe erneut in den Fokus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Christian Combs im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und sein Sohn Christian Combs, Mai 2022

Anzeige Anzeige