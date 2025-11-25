P. Diddys Sohn King rechnet mit frühzeitiger Haftentlassung

King Combs (27) hat am Flughafen von Los Angeles mit TMZ gesprochen und Hoffnung gemacht, dass sein Vater P. Diddy (56) die Feiertage nicht hinter Gittern verbringen muss. Der Rapper erklärte, die Familie plane, über die Festtage seinen Track "Diddy Free" aufzulegen – und legte noch einen Satz nach, der Fans aufhorchen lässt: "Passt auf, er könnte schon vorher nach Hause kommen", sagte King im Interview. Das Gespräch fand heute in LAX statt, wo er sichtlich zuversichtlich wirkte. Auf die Frage nach dem aktuellen Zustand von Sean antwortete er, sein Vater halte sich wacker und bleibe positiv, während die Familie die Daumen für eine frühere Entlassung drücke.

Trotz seiner Hoffnung auf ein früheres Haftende betonte King Combs, dass sein Vater sich derzeit den Umständen entsprechend arrangiere. P. Diddy verbüßt eine Strafe von 50 Monaten, nachdem er in zwei Fällen für schuldig befunden wurde, Menschen für Prostitution über Staatsgrenzen transportiert zu haben. Während seiner Haftzeit soll es jedoch bereits zu Regelverstößen gekommen sein. Berichten zufolge konsumierte er selbstgebrauten Alkohol und führte ein Dreiertelefonat, was in der Gefängnisordnung als Vergehen gilt. Beobachter spekulieren dennoch über mögliche Interventionen, die eine verkürzte Haftzeit bewirken könnten.

Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy, hat sich im Laufe seiner Karriere nicht nur musikalisch, sondern auch durch diverse Geschäftsprojekte einen Namen gemacht. Dennoch sah sich der Vater von sieben Kindern in den letzten Jahren immer wieder mit juristischen Problemen konfrontiert. Seine Verlegung in die Anstalt Fort Dix wurde als Maßnahme zur Entspannung seines Haftalltags gesehen, nachdem er zuvor im Metropolitan Detention Center in Brooklyn untergebracht war. Besonders die Familie des Musikmoguls, die sich während dieser schwierigen Zeit solidarisch zeigt, scheint eine wichtige Stütze für P. Diddy in dieser Phase zu sein.

Getty Images P. Diddy und sein Sohn Christian Combs, Mai 2022

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy mit seinem Sohn Christian Combs, September 2023