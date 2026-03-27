Nach J.Lo-Trennung: Ben Affleck sucht keine ernste Beziehung

Ben Affleck (53) ist wieder Single und denkt vorerst nicht an eine feste Partnerschaft. Nach der Trennung von Jennifer Lopez (56) konzentriert sich der Schauspieler lieber auf seine Karriere und seine Familie, als sich auf die Suche nach einer neuen großen Liebe zu machen. Ein Insider verriet gegenüber dem Magazin OK!, dass der 53-Jährige zwar offen für lockere Bekanntschaften sei, aber keine langfristige Beziehung anstrebt. "Er sucht gerade keine langfristige Beziehung, weil er genug auf dem Teller hat und sein Job und seine Kinder noch eine enorme Menge an Zeit brauchen", erklärte die Quelle. Ben hat mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) die drei gemeinsamen Kinder Violet (20), Fin (17) und Samuel (14).

Dabei hat der Hollywoodstar durchaus klare Vorstellungen, wenn es um gelegentliche Dates geht. "Ben ist absolut cool damit, sich mit Frauen in seinem eigenen Alter zu treffen, solange alle Beteiligten wissen, worauf sie sich einlassen", so der Insider weiter. An deutlich jüngeren Frauen zeige er dagegen kein Interesse. Nach zwei gescheiterten Ehen scheint Ben aktuell immun gegen die große Liebe zu sein oder sich zumindest nicht dafür zu interessieren. Stattdessen steckt er seine Energie in den Aufbau seines Studios Artists Equity und in sein KI-Start-up InterPositive.

Ben und Jennifer Lopez hatten 2022 geheiratet, nachdem sie bereits Anfang der 2000er Jahre ein Paar gewesen waren. Die Romanze der beiden hatte damals weltweit für Schlagzeilen gesorgt, bevor sie sich trennten und andere Partner fanden. Mit Jennifer Garner war Ben von 2005 bis 2018 verheiratet. Die beiden haben trotz der Scheidung ein gutes Verhältnis und kümmern sich gemeinsam um ihre Kinder.

Anzeige Anzeige

Imago Ben Affleck bei der Weltpremiere von "Crime 101" im United Theater auf dem Broadway in Los Angeles, 10. Februar 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Filmstars