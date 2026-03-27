Ben Affleck und Fin genießen gemeinsamen Broadway-Besuch

Ben Affleck (53) hat seinem Kind Fin jetzt einen besonderen Ausflug in New York ermöglicht. Am Mittwoch besuchte der Schauspieler gemeinsam mit dem 17-jährigen Teenager eine Broadway-Show im Hudson Theatre in Manhattan. Die beiden sahen dort die 85-minütige Ein-Mann-Show "Every Brilliant Thing". Während der 53-Jährige in dunklem Mantel, weißem Hemd und Jeans unterwegs war, fiel Fin vor allem mit einem auffälligen gelben Schal mit Hundemotiv unter einer schwarzen Steppjacke auf. Der gemeinsame Abend fand nur wenige Wochen nach der Scheidung von Ben und Jennifer Lopez (56) statt, wie die Daily Mail berichtet.

Das Stück, für das sich Ben und Fin entschieden hatten, gilt als emotionales, zugleich aber hoffnungsvolles Bühnenerlebnis. In "Every Brilliant Thing" erstellt die Hauptfigur eine Liste der kleinen schönen Momente des Lebens, um mit den psychischen Problemen der eigenen Mutter umzugehen. Daniel Radcliffe (36) steht dabei allein auf der Bühne, während das Publikum aktiv in die Handlung eingebunden wird, wie die Daily Mail berichtet. Ben und Fin verfolgten die Show in einer sogenannten In-the-round-Bestuhlung, bei der die Bühne von allen Seiten von Zuschauern umgeben ist. Während seines Aufenthalts in Manhattan scheint Ben also nicht nur beruflichen Verpflichtungen nachzugehen, sondern bewusst auch Zeit mit seiner Familie zu verbringen.

Fin ist das mittlere von drei Kindern, die Ben mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (53) hat. Seit 2024 identifiziert sich Fin als nicht-binär und hat seinen früheren Namen abgelegt. Die Ehe zwischen Ben und Jennifer endete 2018 nach zehn Jahren, und bis heute bemühen sich die beiden um ein harmonisches Co-Parenting. Gemeinsam haben sie außerdem die 20-jährige Tochter Violet, die an der Yale University studiert, sowie den 14-jährigen Sohn Samuel. Zuvor verriet Ben bei Good Morning America, wie stolz ihn seine Kinder machen: "Mein Leben ist einfach so viel besser und ich bin glücklicher, je mehr ich mit meinen Kindern zusammen bin."

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Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

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ActionPress Fin Affleck und Ben Affleck, Februar 2025

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Backgrid Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024