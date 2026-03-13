KI-Start-up: Ben Affleck winkt Mega-Deal mit Netflix

Ben Affleck (53) könnte schon bald einen Deal in ungeahnter Höhe abschließen. Netflix soll dem Hollywoodstar ein Angebot von bis zu 600 Millionen US-Dollar unterbreitet haben – und das nicht etwa für eine neue Schauspielrolle oder Regiearbeit. Wie das Branchenmagazin Variety berichtet, will sich der Streamingriese Bens KI-Start-up InterPositive schnappen. Das Unternehmen entwickelt ein Tool, das den kompletten Prozess der Postproduktion von Filmen und Serien mithilfe von künstlicher Intelligenz beschleunigen soll. Über diese gewaltige Summe darf sich nach einer möglichen Abwicklung des Deals allerdings nicht nur Ben freuen, sondern auch weitere, bislang anonyme Investoren, die an InterPositive beteiligt sind.

Ben arbeitet bereits seit 2022 zusammen mit Ingenieuren, Forschern und kreativen Köpfen an seinem KI-Projekt. InterPositive soll Schnitt, Color-Grading und andere aufwendige Arbeitsschritte in der Nachbearbeitung deutlich effizienter machen und so Zeit und Kosten sparen. In einem Statement, das dem Magazin vorliegt, zeigt sich der Oscarpreisträger begeistert über die mögliche Partnerschaft: "Ich könnte nicht glücklicher sein, dass diese Arbeit mit dem Team von Netflix fortgesetzt wird, und freue mich darauf, der breiteren Kreativgemeinschaft Zugang zu dem zu verschaffen, was wir aufbauen, und zu der Zukunft, auf die wir gemeinsam hinarbeiten", erklärt der Schauspieler.

Der Vorstoß erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem der Einsatz von KI in Hollywood höchst umstritten ist. Viele Beschäftigte in der Filmindustrie sorgen sich zunehmend um ihre Arbeitsplätze, nachdem auch Konzerne wie Amazon und Disney begonnen haben, mit künstlicher Intelligenz zu experimentieren. Offenbar will sich Netflix diesem Trend nun anschließen und ein deutliches Zeichen in Richtung Hightech-Zukunft setzen.

Ben wurde mit seiner Schauspielkarriere international bekannt. Er stand unter anderem als Batman vor der Kamera. In diesem Jahr hat er bereits seinen neuesten Film "The Rip" bei Netflix veröffentlicht. Für Fans des Streamingdienstes steht zudem in der kommenden Woche laut Moviepilot ein weiteres Highlight an: Die heißerwartete filmische Fortsetzung der Kultserie "Peaky Blinders: The Immortal Man" mit Hauptdarsteller Cillian Murphy feiert ihre Premiere.

Getty Images Ben Affleck bei der Premiere von Netflixs "The Rip" in New York, Januar 2026

Getty Images Bei der F1 in Las Vegas: Ben Affleck während des Trainings

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Getty Images Ben Affleck, Premier von "Batman vs. Superman" 2016