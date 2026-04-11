Ben Affleck schenkt Ex J.Lo seine Anteile an Millionen-Villa

Ben Affleck (53) hat einen teuren Schlussstrich unter das gemeinsame Immobilienkapitel mit seiner Ex-Frau Jennifer Lopez (56) gezogen: Der Schauspieler überträgt der Sängerin seinen gesamten Anteil an der gemeinsamen Villa in Beverly Hills – und verlangt im Gegenzug offenbar keinen einzigen Cent. Wie TMZ unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtet, wurde die Eigentumsvereinbarung der beiden geändert und beinhaltet eine "Übertragung von Eigentum zwischen Ehepartnern". Insiderinformationen zufolge hat Ben seinen Anteil an dem rund 60 Millionen Dollar (rund 51 Millionen Euro) teuren Anwesen Jennifer schlichtweg geschenkt. Aktuell lebt Jennifer übrigens in besagter Villa, da ihr neu erworbenes Haus derzeit renoviert wird.

Das Anwesen war im Mai 2023 von dem Paar für knapp 60,85 Millionen Dollar (circa 60 Millionen Euro) in bar gekauft worden. Zusätzlich investierten die beiden noch weitere Millionen in Renovierungen und Verbesserungen. Seit Juli 2024 – rund einen Monat bevor Jennifer die Scheidung einreichte – versuchten die beiden, die Villa zu verkaufen, bislang ohne Erfolg. Der Startpreis von 68 Millionen Dollar (circa 58 Millionen Euro) wurde zwischenzeitlich auf 52 Millionen (circa 42 Millionen Euro) gesenkt, doch auch das lockte keine Käufer. Nun hat Ben seinen Anteil also ganz abgegeben, womit Jennifer das Anwesen allein gehört.

Dass Ben den finanziellen Schritt offenbar ohne Gegenleistung gemacht hat, dürfte mit einer anderen Transaktion zusammenhängen: Medienberichten zufolge verkaufte er zuletzt seine KI-Firma InterPositive für einen kolportierten Betrag von 600 Millionen Dollar an Netflix. Das entspricht umgerechnet über 512 Millionen Euro. Für Ben dürfte es eine Erleichterung sein, die lästige Aufgabe des Immobilienverkaufs an seine Ex-Frau abtreten zu können. Das frühere Paar hatte nach einem ersten Beziehungsanlauf Anfang der 2000er im Jahr 2022 wieder zusammengefunden, bevor sich die beiden nur zwei Jahre später wieder scheiden ließen.

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Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024

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Getty Images Bei der F1 in Las Vegas: Ben Affleck während des Trainings

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Getty Images Jennifer Lopez bei der Women in Entertainment Gala im Beverly Hills Hotel, Dezember 2025