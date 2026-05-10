Ben Affleck und Matt Damon wegen Film "The Rip" verklagt

Ben Affleck (53) und Matt Damon (55) stecken in rechtlichen Schwierigkeiten: Zwei Polizisten aus Miami-Dade, Jason Smith und Jonathan Santana, haben die beiden Hollywood-Stars wegen ihres Netflix-Films "The Rip" verklagt. Die Beamten werfen Ben und Matt vor, sie durch die Darstellung ihrer Filmfiguren zu verleumden. Zwar werden Jason Smith und Jonathan Santana im Film nicht namentlich erwähnt, doch die Klage behauptet, dass sie die Inspiration für die Hauptfiguren gewesen seien – Matt spielte Lieutenant Dane Dumars, Ben verkörperte Detective Sergeant J.D. Byrne. Laut Dokumenten, die Entertainment Weekly vorliegen, habe die Darstellung im Film den beiden Beamten "erheblichen Schaden an ihrem persönlichen und beruflichen Ansehen" zugefügt, da der Film und seine Werbung "Fehlverhalten, schlechtes Urteilsvermögen und unethisches Verhalten im Zusammenhang mit einer echten Polizeioperation implizieren".

Die Klage richtet sich neben den beiden Schauspielern auch gegen ihre Produktionsfirmen Falco Productions und Artists Equity. Den Vorwürfen nach liegen Verleumdung und die vorsätzliche Zufügung seelischen Leids vor. Jason Smith und Jonathan Santana fordern neben Schadenersatz und Anwaltskosten auch einen öffentlichen Widerruf sowie einen deutlicheren Haftungsausschluss im Film. Der Hinweis "inspiriert von wahren Ereignissen" reiche nicht aus, da abgesehen von der Tatsache, dass tatsächlich eine große Beschlagnahme stattgefunden habe, "die im Film dargestellten Ereignisse nicht stattgefunden haben". "The Rip" ist weiterhin weltweit bei Netflix zu sehen.

Der Crime-Thriller basiert auf der wahren Geschichte des Miami-Dade-Polizeihauptmanns Chris Casiano und erzählt von einer Gruppe von Beamten, die in einem Kartell-Versteck Millionen von Dollar entdecken – und sich daraufhin gegenseitig zu misstrauen beginnen. Matt und Ben verbindet nicht nur dieser Film, sondern eine jahrzehntelange Freundschaft, die in ihrer gemeinsamen Kindheit in Cambridge bei Boston begann. Schon früh teilten sie die Leidenschaft fürs Filmemachen – ein Weg, den sie bis heute gemeinsam verfolgen.

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Getty Images Matt Damon und Ben Affleck bei der Weltpremiere von "The Accountant 2" in Austin

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Getty Images Ben Affleck und Matt Damon bei der Weltpremiere von "The Rip" im Alice Tully Hall in New York City, Januar 2026

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Getty Images Matt Damon und Ben Affleck mit ihren Oscars, 1998