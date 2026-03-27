Streng oder entspannt? So erzieht Marie Nasemann ihre Kids

Marie Nasemann (37) setzt bei der Erziehung ihrer beiden Kinder auf einen bedürfnisorientierten Ansatz – allerdings mit klaren Grenzen. "Ich erziehe meine Kinder bedürfnisorientiert, aber es soll sich nicht alles um sie drehen", erklärt die 37-Jährige im exklusiven Interview mit Bunte.de. Die Schauspielerin und ehemalige GNTM-Finalistin betont, dass ihre eigenen Bedürfnisse genauso wichtig seien wie die ihrer Kinder. Wenn es ihr zu laut wird oder die Kinder zu viel Chaos machen, gibt es klare Regeln. "Sie können nicht auf dem Tisch rumklettern und machen, was sie wollen – außer in einem bestimmten Rahmen", stellt Marie klar. Ob sie eher eine strenge oder lockere Mama sei? "Wenn man meine Eltern fragen würde, würden sie wahrscheinlich locker sagen. Wenn man die Prenzlauer-Berg-Bubble fragen würde, dann eher streng", antwortet die Influencerin lachend.

Trotz klarer Grenzen lässt Marie ihren beiden Kindern viel Freiraum, um sich zu entfalten. "Im Großen und Ganzen dürfen meine Kinder aber auch laut und wild sein", verrät sie. Die Vier- und Fünfjährigen seien sehr aufgeweckt, offen und selbstbewusst. Besonders stolz ist die Berlinerin darauf, dass ihre Kinder auf andere Menschen zugehen und sogar in der Deutschen Bahn Konversationen mit wildfremden Personen anfangen. "Da staune ich nur, weil ich das als Kind niemals gemacht hätte. Wenn ich das sehe, denke ich mir: 'Okay, ich glaube, da habe ich was richtig gemacht'", erzählt Marie. Gleichzeitig räumt sie ein, dass sie nicht immer alles perfekt abfangen könne und bestimmt auch viel falsch gemacht habe. Kinder müssten ab einem gewissen Alter lernen, selbst durch Gefühle zu gehen.

Marie erzieht ihre beiden Kinder seit der Trennung von ihrem Ex-Partner Sebastian Tigges getrennt, aber zu gleichen Teilen. Die Schauspielerin machte die Trennung von ihrem Noch-Ehemann im Mai 2025 öffentlich, nachdem das Paar fast acht Jahre zusammen gewesen war. Sie hatten 2021 geheiratet und haben einen Sohn und eine Tochter gemeinsam. Seit der Trennung lebt Marie bewusst wieder mehr für sich selbst – sie hat mit Tennistraining angefangen, singt in einem Chor und nimmt sich Zeit für Yoga und Pilates. "Ich möchte alle Frauen und Mütter motivieren, sich das öfter rauszunehmen", betont sie im Interview und appelliert an andere Mütter, ihre eigenen Bedürfnisse nicht aus dem Blick zu verlieren.

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Getty Images Marie Nasemann, Mai 2025

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Instagram / marienasemann Marie Nasemannn, Januar 2025

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IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024

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