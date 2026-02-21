Auf YouTube startet Gründershow mit einer Influencer-Jury

Die Höhle der Löwen zieht mit jeder Staffel ein großes Publikum an und gibt jungen Gründern eine Chance, ihre Produkte auf den Markt zu bringen. YouTube adaptiert das Konzept nun in einem neuen Format. Wie Bild berichtet, heißt die Show "The Green Deal". Dabei sitzen aber keine Firmenbosse und Unternehmer in der Jury, sondern Influencer und YouTuber. Unter anderem sollen Ex-GNTM-Kandidatin Marie Nasemann (36), Komikerin Saskia Fröhlich, YouTuber Alexander Prinz aka Der Dunkle Parableritter und Twitch-Streamer Staiy dabei sein. Die Dreharbeiten finden wohl vom 17. bis 19. April in Berlin statt. Das Format wird vor einem Live-Publikum aufgezeichnet.

Das Konzept soll aber nicht ganz so sein, wie es bei "Die Höhle der Löwen" der Fall ist. Um Geld geht es nicht. Sie bieten den Gründern an, für ihre Produkte zu werben und dann einen prozentualen Anteil am Gewinn zu erhalten. Anders als in der Show mit Carsten Maschmeyer (66) bekommen die Investoren also keine Firmenanteile. Auch stecken sie kein Geld in die Produkte, sondern bieten ihr Vertrauen und ihren Ruf an, um den Firmengründern zu helfen, ihre Ideen zum Beruf zu machen.

Die Jury von "The Green Deal" besteht dabei aus Netz-Stars, die schon lange im Geschäft sind. Marie ist nicht nur ehemalige Castingshow-Teilnehmerin, sondern auch erfolgreiches Model und Influencerin. Die 36-Jährige machte zuletzt zwar vor allem mit der Trennung von ihrem Ehemann Schlagzeilen, erreicht ihre fast 280.000 Follower auf Instagram aber auch mit wichtigen Botschaften. Saskia zählt auf Instagram über 400.000 Follower und verpackt ihren Content über Kochen und DIY-Projekte mit viel Humor. Alexander ist Meinungs-YouTuber mit 685.000 Abonnenten und veröffentlichte darüber hinaus das Buch "Du kannst sie nicht alle töten. Überleben unter Idioten – ein Ratgeber". Dieses erreichte Platz zwei der Sachbücher in der Spiegel-Bestsellerliste. Staiy gehört ebenfalls zu den Reaction-Streamern. Er polarisiert auf Twitch mit seiner deutlichen Meinung, kreiert aber auch Content über Gaming und macht Musik.

