Marie Nasemann teilt ehrlichen Rat für geschiedene Mütter

Marie Nasemann (37) hat in einem Interview mit teleschau bewegende Worte für geschiedene Mütter gefunden. Anlässlich des neuen ARD-Films "Louma - Familie ist kein Kinderspiel", in dem sie eine verstorbene Mutter in einer Patchworkfamilie spielt, sprach das Model und die Schauspielerin über ihre eigene Trennung im vergangenen Jahr. Dabei teilte die 37-Jährige ihre wichtigste Erkenntnis: "Was ich im letzten Jahr am meisten lernen musste, war das Loslassen. Wirklich alles loszulassen." Dazu gehörten auch die Vorstellungen, Fantasien und Wünsche, an die sie einmal geglaubt habe und von denen sie dachte, dass man sie gemeinsam verwirklichen kann.

Neben dem Loslassen sei Selbstregulation ein großes Thema, so Marie weiter. Gerade wenn es in der Kommunikation Konflikte gibt oder wenn Wut auf den Ex aufkommt, sei es wichtig, für die eigenen Gefühle Verantwortung zu übernehmen und sich selbst zu regulieren, statt impulsiv eine Nachricht zu schreiben. "Genau in solchen Momenten kann schnell etwas hochkochen - und dann wird es schwierig", erklärte sie. Man müsse Wege finden, mit dieser Wut umzugehen. Sie sei oft einfach da, wenn man gezwungen ist, mit jemandem in Kontakt zu bleiben, den man vielleicht eigentlich gar nicht mehr sehen möchte. Marie betonte außerdem, dass sie und ihr Ex-Partner mit Unterstützung einer Trennungstherapeutin an einigen Themen gearbeitet haben und mittlerweile ein 50:50-Modell bei der Kindererziehung praktizieren.

Die zweifache Mutter, die vielen noch aus der vierten Staffel von Germany's Next Topmodel im Jahr 2009 bekannt ist, lebt inzwischen in Berlin und arbeitet als Schauspielerin, Model, Autorin und Content Creatorin. Auf Instagram postet sie viel über feministische Themen, die ihr am Herzen liegen. Jedes Jahr an ihrem Geburtstag, dem 8. März, geht Marie auf eine Demo zum Weltfrauentag. Die gebürtige Münchnerin setzt sich für Gleichberechtigung ein und macht auf Probleme wie den Gender Pay Gap oder die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit aufmerksam. "Ich habe ein buntes Netzwerk und liebe die Menschen, die ich regelmäßig zusammenbringe", schwärmte sie im Interview über ihr Leben in der Hauptstadt.

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Getty Images Marie Nasemann, Schauspielerin

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IMAGO / Future Image Sebastian Tigges und Marie Nasemann, 2024

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Getty Images Marie Nasemann, Mai 2025