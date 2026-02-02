Ihr Neuer? Marie Nasemann knutscht im Urlaub mit Unbekanntem

Ein strahlender Liebesmoment im Indischen Ozean: Marie Nasemann (36) zeigt auf Instagram innige Urlaubsfotos aus Sri Lanka – und darauf ist sie nicht allein. Am Wochenende postet das Model eine Serie sonnendurchfluteter Strand- und Wasser-Schnappschüsse – darunter zwei Aufnahmen, die sofort für Herzklopfen sorgen. Zu sehen ist, wie Marie eng an einen bisher unbekannten Mann geschmiegt durchs Meer gleitet und sich wenig später mit ihm küsst. Die beiden halten sich fest, wirken vertraut, ganz bei sich. Hier gönnt sich die Schauspielerin eine Auszeit – mit jemandem, der ihr richtig guttut.

Unter der Bildreihe schreibt die 36-Jährige: "Am glücklichsten im Wasser." Ihre Freundin und Influencerin Lisa Masé kommentiert die romantischen Bilder mit einem augenzwinkernden "Soft-Launch", worauf Marie knapp und eindeutig reagiert: "Crush-Alarm." Für ihre Community ist das ein deutliches Signal, denn bislang hatte sich die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin nach der Trennung von Ehemann Sebastian Tigges nicht mit neuem Begleiter gezeigt. Das Paar hatte im Mai 2025 auf Social Media das Aus bekanntgegeben. Seitdem geben beide Einblicke in ihr Co-Parenting. Nun also der erste öffentliche Flirt: Wellenreiten, Strandglanz, zärtliche Nähe – und zwei Fotos, die unter den Fans sofort zum Thema werden.

Im Mai 2025 hatten das Model und der Anwalt auf Instagram offen und ehrlich über das Beziehungsaus gesprochen. "Das war kein leichter Schritt. Wie ihr wisst, haben wir viel versucht und alles gegeben. Doch irgendwann mussten wir uns eingestehen: So wie es ist, tut es uns nicht mehr gut", erklärten die beiden in ihrem emotionalen Statement. Die Schauspielerin und ihr Ex hatten betont, dass sie die Entscheidung vor allem zum Wohl ihrer beiden Kinder getroffen haben. Ihr Sohn und ihre Tochter verdienten Eltern, "die sich wohlwollend begegnen können."

Instagram / marienasemann Marie Nasemann, Januar 2026

Instagram / marienasemann Marie Nasemannn, Januar 2025

Getty Images Sebastian Tigges und Marie Nasemann, Juni 2024