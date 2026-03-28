Christian McCaffrey verzaubert als Papa-Profi in Disneyland

Christian McCaffrey (29) hat bei einem Familienurlaub in Disney World bewiesen, dass auch Väter im Freizeitpark voll auf ihre Kosten kommen. Am Donnerstag teilte Gus Culpo, der Bruder von Christians Ehefrau Olivia Culpo (33), auf TikTok ein Video, in dem der NFL-Star die Theorie widerlegt, dass Disney nicht für alle Väter geeignet sei. In dem Clip, der später auch auf dem TikTok-Account der NFL geteilt wurde, schiebt der 29-Jährige den Kinderwagen mit Töchterchen Colette durch den Park und stellt die These direkt in die Kamera. Unterlegt mit dem Song "Ima Boss" von Meek Mill und Rick Ross aus dem Jahr 2011 zeigt das Video dann, wie Christian wie ein Profi mit dem Kinderwagen durch Disney World manövriert.

Das humorvolle Video wurde von Gus mit den Worten "Viele Leute sagen, Disney ist nicht für alle Väter was..." kommentiert und zeigt Christian in Aktion zwischen den Attraktionen des Parks. Der Running Back der San Francisco 49ers bewies dabei seine Geschwindigkeit vom Football-Feld als auch sein Talent als geschickter Papa im Freizeitpark. Die Familie nutzte die Gelegenheit für einen gemeinsamen Ausflug, bei dem die kleine Colette, die im Juli 2025 zur Welt kam, natürlich im Mittelpunkt stand.

Olivia und Christian hatten die Geburt ihrer ersten Tochter damals mit einem gemeinsamen Instagram-Post verkündet, der schwarz-weiße Aufnahmen aus dem Krankenhaus zeigte. In einem Interview im Dezember hatte Christian betont, wie wichtig ihm seine Familie sei und dass sie einer der Hauptgründe ist, warum er spielt. Beim Spiel gegen die Tennessee Titans im Dezember war Colette bereits mit dabei gewesen und hatte ein rotes Pulloverchen getragen, das wie eine Mini-Version von Papas Trikot mit der Nummer 23 aussah.

Anzeige Anzeige

Instagram / christianmccaffrey Christian McCaffrey und seine Tochter Colette, Februar 2026

Anzeige Anzeige

TikTok / nfl Christian McCaffrey und Tochter Colette im Disney World

Anzeige Anzeige

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette und ihrem Familienhund