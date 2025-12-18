Im 49ers-Trikot: So süß wird Christian McCaffrey bejubelt

Olivia Culpo (33) hat ihre Tochter Colette am Sonntag zum Heimspiel der San Francisco 49ers gegen die Tennessee Titans mit ins Stadion gebracht – und die Fünfmonatige stahl allen die Show. Am Feldrand jubelte das Model ihrem Mann Christian McCaffrey (29) zu und hatte die Kleine im Arm, die in den 49ers-Farben gekleidet war. Colette trug eine gestrickte Mini-Version von Papas Trikot: ein roter Pulli mit der aufgenähten Nummer 23 am Ärmel und dem Schriftzug "let's go" auf dem Rücken. Nach dem 37:24-Sieg ließ Olivia ihre Follower an der Freude teilhaben. "Niner haben gewonnen", schrieb sie auf Instagram und teilte eine Fotoreihe vom Spieltag in Santa Clara.

Die Mode-Influencerin zeigte in ihrem Post eine ganze Carousel-Strecke: Colette mit weißer Flauschmütze, der kleine Fan-Look im Fokus und Familienmomente an der Seitenlinie. Christian, der Runningback der 49ers, kam nach dem Abpfiff an den Rand des Feldes, begrüßte Olivia und beugte sich zu seiner Tochter. Schon im September hatte Olivia ihre damals zweimonatige Tochter zum ersten NFL-Besuch mitgenommen. Damals postete sie Videos von Christians Kuss an der Seitenlinie und zeigte Colettes personalisiertes Outfit mit seinem Namen und der Nummer auf dem Rücken sowie ein Badge mit der Aufschrift "Mein erstes Date" – der Beginn einer neuen kleinen Fan-Tradition.

Olivia und Christian wurden im Juli Eltern von Colette, deren Ankunft sie gemeinsam auf Instagram mit einem niedlichen Beitrag verkündeten: "Colette Annalise McCaffrey", hieß es damals in ihrem Post. Kurz nach der Geburt teilte die ehemalige Miss-Universe-Siegerin ein Spiegelselfie im Partnerlook: Mutter und Tochter in braunen, flauschigen Bademänteln. "Mutter-Tochter-Outfits, Windeln und alles drum herum", schrieb die Neu-Mama.

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette bei einem Spiel der 49ers

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und ihre Tochter Colette

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo mit Tochter Colette, Dezember 2025