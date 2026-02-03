Olivia Culpo schwärmt: Christian McCaffrey ist Super-Papa

Olivia Culpo (33) genießt ihr neues Familienglück in vollen Zügen: Das Model schwärmt in einem Interview mit OK! von Ehemann Christian McCaffrey (29) und der gemeinsamen Tochter Colette Annalise. Seit der Geburt der Kleinen erlebt Olivia, wie sich der Football-Star vom gefeierten Running Back zum hingebungsvollen Papa wandelt – ob zu Hause oder im Stadion bei den Spielen der San Francisco 49ers. "Ich wusste immer, dass er ein guter Vater sein wird, weil er so ein guter Mensch ist und seine Eltern ein großartiges Vorbild für ihn sind", erzählt die Influencerin. Besonders rührt sie, wie sehr Colette an ihrem Vater hängt: "Nichts bereitet dich auf die Liebe vor, die dein Kind für seinen Vater hat."

Die frischgebackene Mutter beschreibt ihren Alltag mit Colette als bunt, laut und voller kleiner Premieren. Obwohl die Kleine noch sehr jung ist, begleitet sie ihre Eltern bereits zu Christians Footballspielen – selbstverständlich mit Schallschutzkopfhörern. "Sie liebt den Lärm, die Farben, das Jubeln, die Leute, die Lichter, einfach alles", berichtet Olivia. Colette erkenne ihren Papa inzwischen schon vor dem Match und freue sich, ihn vor dem Spiel zu sehen. Gleichzeitig erinnert sich die TV-Persönlichkeit offen an die anstrengenden ersten Wochen nach der Geburt: Die ersten drei Monate seien "wirklich, wirklich hart" gewesen, körperliche Erholung und das ständige Herausfinden, was das Baby brauche, hätten sie überwältigt. Inzwischen freut sich Olivia vor allem auf die nächsten Meilensteine wie Krabbeln und Laufen und auf entspannte Momente mit Christian, jetzt, wo die Football-Saison ausklingt.

Abseits von Flutlicht und Kameras genießen Olivia und Christian ihren neuen Alltag als Familie. Die Moderatorin und der Sportler, die 2024 heirateten, nutzen die ruhigeren Tage bewusst für ihr Familienleben und gemeinsame Zeit mit Tochter Colette. Olivia möchte ihrer Tochter Werte mitgeben, die sie selbst von ihrer Mutter gelernt hat: "Meine Mutter sagt immer: 'Arbeite hart und sei ein guter Mensch', und ich mag dieses Zitat. Ich glaube, ich werde es ihr einfach stehlen", erzählt sie gegenüber OK!. Während Christian nach einer intensiven Saison Kraft tankt, freut sich die kleine Familie darauf, die Welt Schritt für Schritt durch Colettes Augen neu zu entdecken – sei es im vollbesetzten Stadion oder beim entspannten Fernsehabend im Wohnzimmer.

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey, 2024

Instagram / oliviaculpo Olivia Culpo und Christian McCaffrey mit Tochter Colette und ihrem Familienhund

Instagram / oliviaculpo Christian McCaffrey und Olivia Culpo mit ihrer Tochter Colette bei einem Spiel der 49ers