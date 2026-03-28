Heather Graham hat seit 30 Jahren keinen Kontakt zu Eltern

Heather Graham (56) hat sich in einem Interview mit Us Weekly offen zu ihrer zerrütteten Beziehung zu ihren Eltern geäußert. Die Schauspielerin hat seit mehr als drei Jahrzehnten keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater James, einem ehemaligen FBI-Agenten, und ihrer Mutter Joan, die als Grundschullehrerin arbeitete. Mit gerade einmal 18 Jahren zog Heather aus dem Elternhaus aus, nachdem sie ihre erste Filmrolle ergattert hatte. Bereits mit 25 Jahren entschied sie sich dazu, jeglichen Kontakt zu beiden Elternteilen abzubrechen. Der Grund für die Entfremdung liegt in ihrer schwierigen Kindheit, die von einem dominierenden Vater und einer Mutter geprägt war, die sich ihm unterordnete.

"Ich bin in einer missbräuchlichen Umgebung aufgewachsen und dachte als Kind, ich hätte etwas falsch gemacht", erklärte Heather gegenüber dem Magazin. Ihr Vater habe stets gesagt: "Unter meinem Dach tust du, was ich sage." Das motivierte die "Boogie Nights"-Darstellerin dazu, ihr eigenes Geld zu verdienen und unabhängig zu werden. "Ich habe kein Interesse an einer Beziehung mit meinem Vater, es sei denn, er kann sich entschuldigen und Verantwortung übernehmen", stellte sie klar. Ihre anderen Familienangehörigen würden leicht von ihm kontrolliert, weshalb ein Kontakt schwierig sei. Heather betonte, dass sie lieber von Menschen umgeben sein möchte, die liebevoll sind.

Heather war 17 Jahre alt, als sie ihre erste große Rolle in "License To Drive" bekam. Danach wurde das Leben zu Hause noch schwieriger, weshalb sie in eine Wohngemeinschaft in West Hollywood zog und ihre Karriere vorantrieb. Ihre Schwester Aimee Graham ist ebenfalls als Schauspielerin, Autorin und Regisseurin tätig und war in Filmen wie "From Dusk Till Dawn" zu sehen. Im Gegensatz zu Heather scheint Aimee noch immer Kontakt zu den Eltern zu haben, wie Fotos auf der Facebook-Seite ihrer Mutter zeigen. Heute verlässt sich Heather auf einen engen Freundeskreis: "Meine Freunde sind stolz auf mich, und ich bin stolz auf mich selbst. Ich habe wirklich gute Freunde", sagte sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Graham im Februar 2020

Anzeige Anzeige

Emma McIntyre / Getty Images Heather Graham und Johnny Knoxville auf der "Half Magic"-Premiere

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Graham im August 2017