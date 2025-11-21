Heather Graham verzaubert im durchschimmernden Schwarzen

Sie ist ein echter Hingucker: Heather Graham (55) präsentierte sich in einem Video auf Instagram von ihrer besten Seite. Die Schauspielerin verzauberte die Fans mit einem durchschimmernden schwarzen Spitzenkleid und gekonnten Posen. Sie kombinierte die Robe mit High Heels und posierte in einem Clip, der mit Dua Lipas (30) Song "Pretty Please" unterlegt war. Mit weichen Locken und zartem Make-up hob sie ihre strahlenden Gesichtszüge hervor – und das feiern ihre Bewunderer! "So heiß", "Ich liebe es – und deine Haare" oder "Atemberaubend" lauten nur einige von zahlreichen Komplimenten.

Aber nicht nur ihre Community schwärmte von dem Filmstar: Auch ihre prominenten Kolleginnen zeigten sich von Heathers Look begeistert. Paris Hilton (44) kommentierte den Social-Media-Beitrag mit einem Herzaugen-Emoji und Molly Shannon schrieb: "Wunderschön von innen und außen!" Anlass für ihren glamourösen Auftritt war ein Event zu der neuen Dokumentation "The Pink Pill" von Cindy Eckert. Die Dokumentation beleuchtet den Einfluss des Medikaments Addyi, das als "weibliches Viagra" bekannt ist.

Neben ihrem Engagement für den Film beschäftigt die Schauspielerin sich aktuell mit den Dreharbeiten zu einem Serien-Remake von Stephen Kings (78) "Carrie" in Vancouver. Besonders freute sie sich, dort auf die Rollschuhe ihrer Rolle aus "Boogie Nights" zu stoßen und erinnerte sich im Gespräch mit Daily Mail begeistert an die Dreharbeiten zu dem Kultfilm von 1997. Abseits der Leinwand führt die 55-Jährige einen aktiven Lebensstil: Sie liebt Yoga, Pilates und ausgiebige Fahrradtouren und schwört auf tägliche Meditation. Außerdem macht sie regelmäßige Pole-Dance-Übungen und ausgelassene Tanzsessions zu Songs wie "Crazy" von Gnarls Barkley.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Graham, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Heather Graham, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Scott Everett White/Netflix Jason Biggs, Wyatt James Hunt und Heather Graham in "Best. Christmas. Ever!"