Selena Gomez und Mann Benny Blanco: Glamour pur auf Premiere

Selena Gomez (33) und ihr Ehemann Benny Blanco (38) haben sich gemeinsam auf dem roten Teppich des Egyptian Theatre in Los Angeles gezeigt. Die Sängerin und Schauspielerin erschien dort an der Seite des Musikproduzenten, um ihren "Only Murders in the Building"-Serienpartner Martin Short (76) bei der Premiere seiner kommenden Netflix-Dokumentation zu unterstützen. Selena trug dafür ein schwarzes Kleid mit glänzenden Perlendetails, kombiniert mit schwarzen Pumps und einer eleganten Hochsteckfrisur. Abgerundet wurde der Look durch auffällige silberne Ohrringe, roten Lippenstift und einen klassischen Eyeliner. Benny setzte ebenfalls auf Schwarz – in Form eines Anzugs mit teilweise geöffnetem Hemd und goldenen Ketten.

Auf dem Teppich traf Selena natürlich auf den Star des Abends Martin Short persönlich und die beiden begrüßten sich herzlich mit einer Umarmung. Neben dem Ehepaar waren auch weitere Stars bei dem Event zugegen: Kate Hudson (47) erschien in einem orangefarbenen ärmellosen Kleid mit gewagten Ausschnitten, Billy Crystal (78) zeigte sich in einem dunkelblauen Blazer-Outfit, und Eugene Levy (79) betrat den roten Teppich in einem dunkelgrünen Anzug. Die Doku "Marty, Life Is Short", welche Shorts Karriere in Film, Fernsehen, Theater und Comedy beleuchtet, erscheint am 12. Mai auf Netflix.

Selena und Martin kennen sich gut aus der gemeinsamen Serie "Only Murders in the Building", in der die beiden zusammen mit Steve Martin (80) vor der Kamera stehen. Auch privat sind sie füreinander da. Selena und Benny haben im vergangenen September in Santa Barbara geheiratet. Im vergangenen November sprach die Sängerin in einem Interview mit Zane Lowe (52) für Apple Music über die Ehe: "Es war bisher ein Traum. Und ich weiß, es wird Höhen und Tiefen geben, aber er ist die wunderschönste Person, mit der ich das erleben kann." Auch gegenüber dem Magazin Allure schwärmte sie von ihrem Mann: "Ich schätze sein Herz, seine Freundlichkeit, seine Eigenheiten... Er ist einer der Menschen in meinem Leben, der mich am meisten erdet, und er lässt mich mich sehr normal fühlen."

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Getty Images Selena Gomez bei der Premiere von Netflix' "Marty, Life Is Short" im Egyptian Theatre in Hollywood

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Getty Images Selena Gomez und Martin Short bei der Premiere der Doku "Marty, Life Is Short", Mai 2026

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Getty Images Martin Short seinen Söhnen Henry und Oliver und ihren Partnerinnen bei der Premiere der Doku "Marty, Life Is Short" in L.A., Mai 2026