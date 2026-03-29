Heather Graham ist mit 56 Jahren kinderlos und stolz darauf

Heather Graham hat sich jetzt in der Podcast-Episode von "The Bossticks" offen dazu bekannt, im Alter von 56 Jahren bewusst kinderlos zu sein. Die Schauspielerin verteidigte ihren "nicht-traditionellen Weg" und machte deutlich, dass sie sich für ihre Entscheidung nicht rechtfertigen müsse. "Ich denke, die Gesellschaft akzeptiert das heute mehr. Früher gab es diese Vorstellung von 'Warum machst du das nicht?' Aber ich glaube, es tun jetzt weniger Leute als früher", erklärte die "Boogie Nights"-Darstellerin. Sie betonte, dass es zwar großartig sei, Kinder zu bekommen, wenn man diese Liebe im Herzen habe, aber niemand sollte sich dazu verpflichtet fühlen.

Heather (56) machte zudem deutlich, dass die gesellschaftlichen Erwartungen an Frauen ihrer Meinung nach "irgendwie sexistisch" seien. "Ich glaube nicht, dass die Leute zu einem Mann sagen: 'Warum hast du keine Kinder? Was stimmt nicht mit dir?' Es ist nicht dieselbe Beurteilung wie bei einer Frau", erklärte sie im Podcast. Die Schauspielerin, die kürzlich bei einem Mexiko-Urlaub mit dem italienischen Filmemacher Michele Civetta gesichtet wurde, finde es "cool", dass immer mehr Frauen sich gegen die traditionelle Familienplanung entscheiden. Ein Therapeut habe ihr einmal gesagt, dass das Leben einem andere Menschen bringen werde, die man fördern könne, wenn man keine Kinder habe.

Heather hatte bereits im April vergangenen Jahres gegenüber dem Guardian ähnliche Gedanken geäußert. Sie gab zu, dass sie zu 80 Prozent der Zeit froh sei, keine Kinder zu haben, und sich frei und gut damit fühle. Nur in etwa 20 Prozent der Zeit frage sie sich, wie es gewesen wäre. "Man muss einfach das Leben wertschätzen, das man hat", sagte die Schauspielerin damals. Die Entscheidung gegen Kinder dürfte auch durch ihre schwierige Familiensituation beeinflusst worden sein. Heather brach bereits mit 25 Jahren den Kontakt zu ihren Eltern ab, nachdem sie ihre Kindheit als schwierig erlebt hatte. Ihr Vater James, ein ehemaliger FBI-Agent, soll dominant gewesen sein, während sich ihre Mutter Joan, die als Grundschullehrerin arbeitete, ihm unterordnete.

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Getty Images Heather Graham bei der Premiere von "They Will Kill You" während der SXSW im Paramount Theatre in Austin, 17. März 2026

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Getty Images Heather Graham bei SiriusXM Front Row With The Cast Of They Will Kill You in New York City am 25. März 2026

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Getty Images Heather Graham, Schauspielerin