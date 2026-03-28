Kelce-Ex Kayla Nicole bewirbt sich als neue US-Bachelorette

Fitness-Influencerin und Moderatorin Kayla Nicole meldete sich via TikTok zu Wort und stellte sich als mögliche Kandidatin für die nächste Staffel der US-Datingshow The Bachelorette vor. Hintergrund ist die überraschende Absage von ABC, die die bereits geplante Staffel mit Taylor Frankie Paul (31) am 19. März kurzerhand aus dem Programm gestrichen hatte. Gegen Taylor und ihren Ex-Freund wird wegen häuslicher Gewalt ermittelt. Kayla nutzte den Moment und schrieb unter ihr Video: "Hey ABC, habe gehört, dass ihr eine Vertretung braucht?" Der Clip basierte auf einem populären Audio des Comedians Jason Banks, in dem ein imaginäres Dating-Profil vorgelesen wird, und Kayla lippensynchronisierte dazu. Der Ton der Bewerbung war eindeutig scherzhaft – dennoch nahmen viele ihrer Follower den Vorschlag ernst und kommentierten enthusiastisch, dass sie sich Kayla in dieser Rolle gut vorstellen könnten.

Dass das Thema Liebe und Dating für Kayla alles andere als einfach ist, hat sie zuletzt selbst offen angesprochen. Seit ihrer Trennung von Travis Kelce (36) im Jahr 2022, nach einer fünfjährigen On-off-Beziehung, hat sie öffentlich keine neue Partnerschaft bekannt gegeben. In einem TikTok-Livegespräch mit dem Love Island-Star Ace Greene reflektierte sie ihre Vergangenheit mit bemerkenswerter Offenheit. Auf die Frage, warum die Beziehung nicht funktioniert habe, antwortete sie: "Ähm, wer weiß? Vielleicht waren es Kompatibilitätsprobleme. Die richtige Person, aber zur falschen Zeit." Ihre Prioritäten beim Daten haben sich seitdem merklich verschoben – auf Romantik folgte pragmatische Nüchternheit: Ein fester Job sei inzwischen das wichtigste Kriterium bei einem potenziellen Partner, erklärte sie.

Travis hat seinerseits nach der Trennung eine neue Beziehung gefunden: Seit Sommer 2023 ist er mit Taylor Swift (36) zusammen, das Paar gab im August 2025 seine Verlobung bekannt. Kayla hat sich zu dieser Entwicklung bisher zurückhaltend geäußert, auch wenn ein Super-Bowl-Werbespot Anfang 2026 Spekulationen auslöste, sie könnte damit einen indirekten Kommentar abgegeben haben. Was die Gerüchte rund um das Ende ihrer Beziehung mit Travis betrifft, hat Kayla stets klar Stellung bezogen. In einem früheren Podcast-Auftritt wehrte sie sich gegen Berichte, der damalige NFL-Star sei in finanziellen Dingen zu knauserig gewesen: "Sehe ich etwa aus wie jemand, der irgendetwas teilen würde?" Auch Travis selbst hatte diese Darstellung zurückgewiesen. "Dating im Jahr 2026 ist einfach rundherum schwierig", erklärte Kayla. Vielleicht ist das der Grund, warum sie nun als "Bachelorette" ihr Glück versuchen möchte.

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Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

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Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

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Imago Travis Kelce und Taylor Swift bei den US Open 2024

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