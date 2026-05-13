Königin Camilla trifft auf ihren Ex-Mann bei Pferdeturnier

Beim traditionellen Badminton Horse Trials in Gloucestershire zeigte sich Königin Camilla (78) am Freitag in bester Stimmung – und traf dort auf eine ganz besondere bekannte Person: ihren Ex-Mann Andrew Parker Bowles. Die Royal besuchte das Reitturnier, um Mitglieder des Ebony Horse Club aus Brixton zu treffen, dessen Präsidentin sie ist. Im Gespräch mit Sportmoderatorin Clare Balding verriet Camilla laut dem Independent, wie sehr sie das Engagement des Clubs bewegt. Gleichzeitig genoss sie den Austausch mit den jungen Reiterinnen und Reitern, die extra für sie angereist waren. Beim anschließenden Empfang im Rahmen des Turniers kam es dann zur freundlichen Begegnung mit Andrew, mit dem sie von 1973 bis 1995 verheiratet war und zwei Kinder hat.

Der Besuch stand ganz im Zeichen des Nachwuchses aus dem Ebony Horse Club, der in einem sozial benachteiligten Viertel im Süden Londons Reitunterricht, Workshops und Unterstützung für junge Menschen anbietet und in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen feiert. Vor Ort unterhielt sich Camilla intensiv mit ehrenamtlichen Helfern und Jugendlichen der Reitschule. Ein Teenager demonstrierte der Königin sogar einen Pferdesimulator und bot ihr an, selbst die Steuerung zu übernehmen. Danach zog es die Royal in die Arena: Vier junge Reiter präsentierten auf ihren Ponys eine einstudierte Kür zu dem Song "London Calling" der Band The Clash. Camilla verfolgte die Show aufmerksam und überreichte dem talentierten Quartett und ihren Ponys im Anschluss stolz die Schleifen. Zudem tauschte sie sich mit Vielseitigkeitslegende Lucinda Green, sechsfache Gewinnerin des Turniers, aus.

Schon kurz zuvor stand für Camilla ein weiterer feierlicher Termin im Kalender: In Greenwich eröffnete sie im Fan Museum die neue Ausstellung "Monarchy" – als Schirmherrin des Hauses. Dort bekam die Königin ein ganz besonderes Stück überreicht: den Fächer aus ihrem offiziellen Krönungsporträt, der eigens zu ihren Ehren gestaltet wurde. Laut britischen Medien schwärmte sie vor Ort, der Fächer sei "so schön" und sie werde ihn bei "besonderen Anlässen" benutzen. Das kunstvolle Accessoire zeigt unter anderem ihre Lieblingsblumen, Schmetterlinge, ihr Sternbild und eine Libelle, die auf die Legende von Georg und dem Drachen anspielt. Camilla steuerte außerdem einige Fächer aus ihrer privaten Sammlung zur Ausstellung bei und witzelte, in Clarence House seien dadurch nun "ein paar kleine Lücken" in der Vitrine entstanden – sie freue sich darauf, die Stücke nach Ende der Schau wieder in Empfang zu nehmen.

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Getty Images Queen Camilla trifft Jason Hawkes und Maxim Lawrence-Botu beim Badminton Horse Trials; Besuch des Ebony Horse Club

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Getty Images Andrew Parker Bowles im Juni 2021

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Getty Images Königin Camilla überreicht bei den Badminton Horse Trials eine Schleife am 8. Mai 2026