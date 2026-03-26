"Bachelorette"-Aus: Taylor Frankie Paul wird voll bezahlt

Obwohl ihre Staffel von The Bachelorette nicht ausgestrahlt wird, erhält Taylor Frankie Paul (31) nun dennoch ihre volle Gage für die abgedrehte Show. Wie TMZ berichtet, sieht ihr Vertrag eine Bezahlung für erbrachte Leistungen vor – und diese hat die Reality-Bekanntheit erfüllt, indem sie die komplette 22. Staffel der Dating-Show gedreht hat. Darüber hinaus absolvierte Taylor den Großteil der Promotion, bevor der Sender ABC die Reißleine zog und die Staffel kurz vor der geplanten Premiere aus dem Programm nahm. Auslöser dafür war ein Video aus dem Jahr 2023, das einen Vorfall häuslicher Gewalt zwischen ihr und ihrem früheren Partner Dakota Mortensen zeigt.

Taylor soll ihre früheren rechtlichen Probleme gegenüber dem Sender nicht verheimlicht haben, allerdings hatten die Führungskräfte das Video bis dahin offenbar nicht gesehen. Laut TMZ darf sich die Reality-Bekanntheit nun also über eine satte Summe freuen: Taylors Gage liegt für die Staffel im niedrigen bis mittleren sechsstelligen Bereich, was wohl den üblichen Gehältern für "Bachelorette"-Teilnehmerinnen entspricht. Die Zahlung übernimmt demnach Warner Bros. Discovery, die Produktionsfirma hinter der Serie.

Während Taylor im Hintergrund ihr Gehalt sicher hat, drohen ABC jedoch weitere finanzielle Konsequenzen, wie Variety kürzlich berichtete. Demnach muss der Sender nun mit Verlusten im zweistelligen Millionenbereich rechnen. Neben Lizenzgebühren an Warner Bros. Unscripted TV, Produktionskosten und Marketing fallen auch entgangene Werbeeinnahmen und Trade-Out-Deals mit Partnerfirmen ins Gewicht. Außerdem sammeln sich zahlreiche Fragen der "Bachelorette"-Fans, die wissen wollen, ob sie die bereits millionenschwere Produktion jemals zu sehen bekommen.

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Getty Images Taylor Frankie Paul, Mai 2025

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026

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