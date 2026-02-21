"Richtige Person": Hängt Travis Kelces Ex Kayla noch an ihm?

Social-Media-Star Kayla Nicole hat sich überraschend offen über ihre vergangene Beziehung geäußert. In einem TikTok-Video auf der Seite von Ace Greene, der mehr als 2,5 Millionen Follower auf der Plattform hat, sprach die Influencerin vor einer Blind-Dating-Session über ihr Liebesleben. Auf die Frage, wie lange sie bereits Single sei, antwortete Kayla: "Drei Jahre." Das passt zeitlich zu ihrer Trennung vom Footballstar Travis Kelce (36), mit dem sie fünf Jahre lang in einer On-Off-Beziehung war. Als Ace sie fragte, warum ihre letzte Beziehung nicht funktioniert habe, sagte sie: "Wer weiß? Es könnten Kompatibilitätsprobleme gewesen sein. Richtige Person, falsche Zeit." Obwohl Kayla Travis nicht beim Namen nannte, vermuten Fans, dass sie von ihm spricht.

Die Social-Media-Persönlichkeit und der Sportler hatten sich im Jahr 2022 getrennt. Travis begann im Sommer 2023 eine Beziehung mit Popsängerin Taylor Swift (36), mit der er sich im August 2025 verlobte. Der dreifache Super-Bowl-Champion spielt für die Kansas City Chiefs und gilt als zukünftiger Hall-of-Famer. Kayla erklärte in dem TikTok-Video auch, warum sie sich auf das Blind-Dating-Format eingelassen hat. "Dating im Jahr 2026 ist schwierig", gab sie zu und erklärte, dass sie deshalb bei Ace Greene nach einem neuen Partner sucht.

Kayla verriet in dem Gespräch außerdem, worauf sie bei einem potenziellen Partner besonders Wert legt. "Meine neue Liste an Anforderungen ist, einen Job zu haben, das steht ganz oben auf der Liste", sagte sie und fügte hinzu: "Beschäftigt." Die Influencerin scheint bereit zu sein, nach drei Jahren als Single wieder in die Dating-Welt einzutauchen. Mit ihrer Teilnahme an dem beliebten TikTok-Format, das sich auf Blind Dates spezialisiert hat, öffnet sie sich für neue Möglichkeiten und zeigt, dass sie trotz der Vergangenheit nach vorne blicken möchte.

Getty Images Kayla Nicole, YouTuberin

Getty Images Travis Kelce und Kayla Nicole, Februar 2019

IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025